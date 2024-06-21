Klimaların ideal derecesi 19-22 olmalı

YAZ aylarının gelmesiyle birlikte havalar ısındı. Bu süreçte de serinlemek isteyen vatandaşlar, klima kullanımını artırdı. Trakya Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, klimayı açık bırakarak uyumanın çeşitli sağlık problemlerine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Prof. Dr. Öztürk, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının uyku sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. Öztürk, "İdeal uyku ortamının sıcaklığı 19-22 derece arasında olmalı. 19 dereceden soğuk ve 22 dereceden sıcak olduğunda uyku kalitesi etkilenmektedir" dedi.

KULLANIM YAYGINLAŞTI

ÖZTÜRK, serinlemek amacıyla klima kullanımının yaygınlaştığına da dikkat çekti. "Yatak odasında klima bulundurmayıp diğer odalardaki klimadan faydalanmak en sağlıklısı" diyen Öztürk şöyle devam etti: "Açık klimaya karşı uyumak sağlık sorunlarına neden olabilir. Vatandaşlar bu yaz sıcağında hasta olabilirler."