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Haberler Sağlık Lezzet artıran bulyonlar vücuda zarar veriyor

Lezzet artıran bulyonlar vücuda zarar veriyor

Uzmanlar et ve tavuk bulyonlardan uzak durulması gerektiğini söylüyor.

HABER MERKEZİ
Lezzet artıran bulyonlar vücuda zarar veriyor
UZMANLAR son zamanlarda kullanımı artan et ve tavuk bulyonlar konusunda vatandaşları uyarıyor. Yemeklerin lezzetini artırmak için kullanılan bulyonlar aslında zehir saçıyor. Çin tuzu olarak bilinen bu madde, uzmanlar tarafından riskli olarak değerlendiriliyor. Bulyonun içerisinde bulunan kimyasallar vücutta "Çin Restoranı Sendromu" adı verilen toplu bir etkiye neden olabilir. Düzenli tavuk/et bulyon tüketimi anormal kalp atışı, nefes almada zorluk, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi hastalıkların artışına neden olabilir. Zararlı olmalarındaki en büyük sebep, içerisindeki mono sodyum glutamat adlı katkı maddesidir. Kalp hastalıkları, inme gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.
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