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Haberler Sağlık Kırgız gence Türk şifası

Kırgız gence Türk şifası

HABER MERKEZİ
Kırgız gence Türk şifası
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşayan, Yrysbek Toktorov, geçtiğimiz şubat ayında rahatsızlandı. Bacaklarına kramplar giren, yemeden içmeden kesilen Toktorov'a böbrek yetmezliği teşhisi konuldu ve diyaliz tedavisine başlandı. Diyaliz tedavisi sürerken nakil kararı alındı. Baba Toktorov, doktorlarının önerdiği tedaviyi yaptırabilmek için yoğun bir çaba içine girdi. Bu araştırmaların sonucu İzmir'de özel bir hastanede yapılan tetkikler sonucunda anne Şayırgul Berdibaeva'nın oğluna uygun verici olduğu belirlendi. Nakil için gerekli hazırlıklar tamamlandı ve Kırgız anne oğluna böbreğini verdi.
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