Yaş ile birlikte gözdeki uyum yeteneği kayboluyor

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, gözü bozuk olmasa da insanların çoğunun 40 yaş sonrasında yakını görmede zorluk çektiğini belirterek, hastanın durumuna göre lazer veya göz içi mercek ameliyatlarının başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Presbiyopi veya yakın görme bozukluğunun yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıktığını ifade eden Doç. Dr. Asena, yaşla birlikte göz merceğinin uyum yeteneğinin yavaş yavaş kaybolduğunu ve insanların çoğunun okumak veya yakın iş yapabilmek için gözlük kullanmak zorunda kaldığını dile getirdi.