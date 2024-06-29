Avustralya’dan Da Vinci Robotik Cerrahi için geldi

Avustralya'da yaşayan 32 yaşındaki gemi kaptanı Batuhan Mutlu, ani başlayan sol yan ağrısı nedeniyle Sidney'de bir hastaneye başvurdu. Hastanede sol böbreğini tıkayan 5 cm ve 2 cm büyüklüğünde iki taş tespit edildi. Burada Batuhan Mutlu'ya açık ameliyat önerildi. Açık yöntem ameliyat olmak istemeyen Mutlu tedavi için Türkiye'ye geldi. Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Orçun Çelik'e ulaşan Batuhan Mutlu Prof. Dr. Orçun Çelik ve ekibi tarafından yapılan robotik piyeloli totomi cerrahisi ile yeniden sağlığına kavuştu. Operasyon hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Orçun Çelik, "Hastamız bize geldiğinde konulan teşhisi doğrulamak için kendi tetkiklerimizi yeniden yaptık. Hastanın sol böbreğini tıkayan iki taş vardı. Ekibimiz ile birlikte Da Vinci Robotik Cerrahi sistemini kullanarak piyeloli totomi cerrahisini uyguladık. 4 noktada 1'er cm'lik genişlikte deliklerden girerek taşları temizledik ve böbreği kurtardık. Bu tür ameliyatlarda Da Vinci Robotik Cerrahi büyük kolaylık ve konfor sağlamaktadır. Hastamızın hızlı bir şekilde iyileşmesini sağladık. 3 gün hastanede takibimiz altında kaldı ve kendisini taburcu ettik. Da Vinci Robotik Cerrahi ile yapılan bu ameliyat hastanemizde de böbrek kanseri ve prostat kanseri dışında nadir yapılan ameliyatlardan birisi" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Operasyon sonrası kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Batuhan Mutlu, "Açık ameliyat önerildiğinde ameliyat olmak istemedim. Bu ameliyatın kendi ülkemde Türk doktorlar tarafından yapılmasını istedim. Prof. Dr. Orçun Çelik hocam bana bu ameliyatın kapalı yöntemle robotik sistemle yapılabileceğini söyleyince hemen kabul ettim. Şimdi kendimi çok daha sağlıklı hissediyorum. Bu süreçte benimle yakından ilgilenen Prof. Dr. Orçun Çelik hocama, ekibine ve tüm Ekol Hastanesi çalışanlarına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.