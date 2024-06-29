Hastalanmadan önce önlem almak önem kazanıyor

Son yıllarda hastalanmadan önce hastalıklara karşı önlem almanın giderek önem kazanmaya başladığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Kaçar, "Wellbeing uygulamaları adı verilen bu yöntemlerle kişiler artık hasta olmadan, bazı hastalıklara karşı daha dirençli olabiliyor, daha sağlıklı, mutlu ve ağrısız bir hayat sürebiliyorlar" dedi. Prof. Dr. Kaçar, "Cerrahi hayatımın ilk 18 yılı organ nakli ile geçti. 2013 yılında İzmir'e geri döndüm ve obezite cerrahisi yapmaya başladım. Obezite cerrahisi yaptıkça post bariatrik estetik cerrahi işlemlere de ihtiyaç duyulmaya başlandı. Dolayısıyla 4 yıl önce Bayraklı'da 500 metrekarelik bir alan içinde ortak muayenehane olarak çalıştığımız bir kliniğimiz oldu. Burada diş hekimi, estetik ve plastik cerrahi uzmanı ve benimle beraber bir genel cerrahi uzmanı arkadaşımız daha var. Ayrıca bir sağlık turizmi ruhsatı olan firmamız var. Bu ortak klinikte her şeyi kendimiz yapıp hastalarımızın ameliyatlarını ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

WELLBEING

Gelişen tıp teknolojileri ile günümüzde birçok hastalığın tedavisinin başarıyla gerçekleştirilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Kaçar, "Ama artık dünya öyle bir hale geldi ki hastalanmadan hastalıklara karşı bazı önlemler almak gerekiyor. Biz buna iyi olma hali olarak adlandırılan wellbeing uygulamaları adını verdik. Yani hayatının bundan sonraki bölümünü rahat, keyifli, ağrısız, hastalıksız geçirme olarak tanımlıyoruz. Biz de bu yönde de bazı adımlar attık. Kliniğimizde bazı değişiklikler ve yenilenmeler yaptık. Bu anlamda medikal estetik uzmanı arkadaşımız bizimle çalışmaya başladı. Ayrıca bir Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) kliniği açıyoruz. Burada glutatyon tedavisi, ozon tedavisi, hücre düzeyinde mezoterapiler ve hücre düzeyinde bazı analizler yapıp kişinin ihtiyacına göre bir tedavi planı hazırlıyoruz. İleriki dönemde bazı hastalıklara neden olabilecek bozukluklar varsa bunların hastalığa neden olmadan önce düzeltilmesine yönelik tedaviler yapıyoruz. Bunun yanı sıra tabii bir diyetisyen ve bir psikolog arkadaşımız hastalarımıza beslenme danışmanlığı hizmeti ve psikolojik destek veriyor.

SPORCU SAĞLIĞI

Sporcu sağlığına ayrı bir önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Serdar Kaçar, "Kliniğimizde bir spor hekimi doçent hocamızla çalışmaya başladık. Hocamızla beraber dört tane fizyoterapist arkadaşımız çalışıyor. Burada hem sporcu sakatlıkları sonrası, hem ameliyatlar sonrası, hem de yaşlılıktaki gerekli olan fizik tedavi hizmetlerini sunuyoruz. Ben de burada fizyoterapistlerle ve spor hekimi hocamızla çalışmaya başladıktan sonra anladım ki, benim ameliyatlarda ameliyatı yapabilecek uygun vücut şekliyle pozisyonda durmam gerekiyor. Yani vücudun sağlıklı olacağı pozisyonu çok ayarlamaya çalışsak da onda başarılı olamıyoruz. Bu süreçte omuz ağrıları, sırt ağrıları kalıcı hale geliyor. İşte onların rahatlatılması için ve bu ağrıların daha sonra oradaki fibrozitlere, miyozitlere neden olmasını engellemek için fizyoterapist arkadaşlarımızın yaptığı uygulamalar devreye giriyor" diye konuştu. Prof. Dr. Kaçar "Bütün bu uygulamaları bir araya topladığımızda, kozmetik tedaviler, destekleyici tedaviler, fizik tedavi hizmetleri, beslenme alışkanlıklarını destek verilmesi insanların iyi olma halini düzenleyerek mutlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor" dedi.