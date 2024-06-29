Skolyozda erken teşhis tedavide başarıyı artırıyor

Özel Emot Plus Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Aydın, skolyozun insanlara karşıdan bakıldığında 10 dereceden fazla sağa veya sola eğilmeyle oluşan bir durum olduğunu belirterek ebeveynler, öğretmenler ve sağlık profesyonelleri, çocukların ve gençlerin omurga sağlığını düzenli olarak kontrol etmesi ve şüpheli durumlarda hemen bir doktora başvurmaları gerektiğini söyledi.

AİLELER DİKKATLİ OLMALI

Tıbbın her alanında olduğu gibi skolyuzun da erken teşhisinin tedavi açısından önem arz ettiğini belirten Op. Dr. Murat Aydın, "Erken teşhis için aslında bir miktar ebeveynlere iş düşmektedir. Çocuk giyinip soyunurken, deniz girerken, çocuklarını uzaktan, rahatsız etmeden incelemelidirler. Çocuğun omuz yükseklikleri arasında bir fark olup olmadığı, bel oyuntuları arasında bir fark olup olmadığı, kalça yüksekliklerinin birbirinden farklı olup olmadığı ve özellikle çocuk öne eğildiğinde sırtında asimetrik bir çıkıntının olup olmadığı değerlendirilmeli, şüpheye düştükleri bir durum olduğunda uzman bir hekime başvurmaları uygun olacaktır" diye konuştu.

ADAM'S EĞİLME TESTİ

Skolyozun teşhisinin nasıl yapıldığına dair bilgiler veren Op. Dr. Murat Aydın şunları söyledi: "Doktor veya ebeveyn, çocuğun omurgasını dikkatlice incelemelidir. Omuzların, belin ve kalçaların simetrik olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra Adam's Eğilme Testinden yararlanılır. Bu test, skolyozun tespiti için sıkça kullanılır. Hasta öne doğru eğilirken omurgası gözlemlenir. Omurganın bir tarafının diğerine göre daha yüksek olması skolyoz belirtisi olabilir. Skolyoz şüphesi olan hastalar için en güvenilir tanı yöntemi omurga röntgenidir. Bu görüntüler, omurganın eğrilik derecesini ve yapısını detaylı bir şekilde gösterir. Röntgen görüntüleri kullanılarak, omurganın eğrilik açısı (Cobb açısı) ölçülür. Bu, skolyozun derecesini belirlemek için standart bir yöntemdir" Skolyozun özellikle büyüme döneminde hızla ilerleyebildiğini söyleyen Op. Dr. Murat Aydın, "Bu yüzden, çocukların büyüme sürecinde düzenli olarak omurga kontrolleri yapılmalıdır. Çocuk doktoru, yıllık sağlık kontrolleri sırasında omurga asimetrilerini gözlemleyebilir ve şüpheli durumlarda daha detaylı inceleme isteyebilir. Tabi bu süreçte nörolojik muayenede yapılmalıdır. Skolyozun neden olduğu sinir sıkışmalarını veya nörolojik etkileri kontrol etmek için refleksler ve kas gücü test edilebilir. Röntgen bulguları anormal ise veya nörolojik belirtiler mevcutsa, doktorunuz MR incelemesi isteyebilir. Bu, omuriliği ve çevresindeki dokuları detaylı olarak görüntüler ve skolyoza neden olabilecek diğer durumları (örneğin tümörler) dışlar" diye konuştu.

AİLE ÖYKÜSÜ ÖNEMLİ

Skolyozda aile öyküsünün de önemli olduğuna değinen Op. Dr. Murat Aydın, " Skolyoz ailede yaygın olabilir. Ailede skolyoz öyküsü varsa, çocuklar daha yakından izlenmelidir. Ayrıca özellikle ergenler ve genç yetişkinler, kendi vücutlarını tanımalı ve omurga sağlığına dikkat etmelidir. Aynanın karşısında yapılan öz kontroller, erken belirtilerin fark edilmesine yardımcı olabilir" ifadelerinde bulundu.