İnternet üzerinden satılan ürünlerde oyuna gelmeyin

İZMİR Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, internetten ve sosyal medyadan sadece ticari kaygılarla, insan sağlığını hiçe sayan ürün pazarlama tekniklerinin uygulandığına dikkati çekti. Sayılkan, "Yaz aylarında vatandaşlar gerek güneşten korunmak gerekse bronzlaştırıcı etkiler görmek için çeşitli ürünler kullanmaya yöneliyor. İnternetten güvenilirliği tartışılan ürünler ne yazık ki pazarlanıyor. Güneşte uzun süre kalmanın yaratacağı sıkıntılar var. Alacakları önlemlerle ilgili muhakkak eczacı ya da doktorlarına danışmalılar" diye konuştu.