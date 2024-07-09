‘Glutensiz beslenmenin bilimsel dayanağı yok’

HER geçen gün popülerliği artan glutensiz beslenmenin bilimsel bir dayanağı olmadığını açıklayan Dr. Atilla Bektaş, Çölyak hastaları haricinde bu beslenme biçiminin gereksiz olduğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çölyak hastalığında olması gereken glutensiz diyetin herkes için daha sağlıklı olduğu yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Bektaş, bilimsel bir dergide yayınlanan araştırmanın sonuçlarını aktardı.

Bektaş, "Çölyak dışı gluten hassasiyeti ise iddia edildiği kadar yaygın değil. Toplumda görülme oranı yüzde 5-6 diyorduk, gerçekte şimdi bu oranın yüzde 1-2'lerde olduğu görüyoruz. Yaratılmaya çalışılan glutensiz beslenme düzeni hiçbir bilimsel veriye ve çalışmaya dayanmıyor" dedi.