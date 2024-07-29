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Haberler Sağlık “Aşırı sıcaklarda dengeli beslenin”

“Aşırı sıcaklarda dengeli beslenin”

NADİR UYSAL ÖZEL HABER
Aşırı sıcaklarda dengeli beslenin
İZMİRLİ Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Simay Atmaca, yaz aylarında aşırı sıcaklarla başa çıkmanın en önemli unsurunun dengeli ve bilinçli beslenmeden geçtiğini söyledi. Atmaca, "Yaz aylarında yapılacak kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çaylar tercih edilmelidir. Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı. Vücut direncini artırmak, yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması önemlidir. Kan şekerini hızla yükselten ve hızlı düşüren besinlerin tercih edilmemesi, basit karbonhidrat olan saf şeker ve şekerli besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı
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