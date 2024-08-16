M çiçeği hastalığı için paniğe gerek yok”

SON günlerde adını sıkça duyduğumuz M çiçeği hastalığıyla ilgili olarak Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık önemli açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Balık, "Henüz yeni varyant, Afrika dışındaki dünyanın diğer bölgeleri için bir risk oluşturmuyor. Özellikle ülkemiz açısından hastalığın bulaşma şekli de göz önüne alındığında büyük bir risk ya da panik havası yaratacak bir durum söz konusu değil" dedi. Prof. Dr. Balık, "Virüs yakın temas, döküntülerin içindeki sıvıyla bulaşmış çarşaf, havlu gibi eşyaların kullanılması, cinsel ilişki ile yayılırken son zamanlarda damlacık enfeksiyonuyla da geçebildiğine dair veriler alınmaya başlandı. Ülkemiz açısından hastalığın bulaşma şekli de göz önüne alındığında büyük bir risk ya da panik havası yaratacak bir durum söz konusu değil" diye konuştu.