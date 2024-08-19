Kronik hastalıklarda zonaya dikkat

VİRAL bir deri hastalığı olan zona, ağrı ve döküntülerle seyrediyor. Hastalık ileri yaşta olanlarda ve kronik rahatsızlığı bulunanlarda daha ağır seyredip ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Vücudun genellikle tek tarafında ağrı ve döküntülerle seyrediyor. Özellikle 50 yaş üzerindeki yetişkinlerde görülme sıklığı artıyor.

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilgün Atakan, zona hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Atakan, Diyabet, astım, kronik böbrek hastalığı, romatizmal hastalıklar ve kanser zona görülme sıklığını ciddi şekilde artırıyor. Dolayısıyla tüm bu kronik hastalığı olan kişiler, kemoterapi, radyoterapi, immün baskılayıcı tedavi görenler ve organ nakli olanların tümü risk grubunda yer alıyor" dedi.