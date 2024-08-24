Yaşlanma en çok 44 ve 60’ıncı yaşlarda hızlanıyor

BİLİM insanları yaptıkları araştırmada, yaşlanmanın yavaş ve sabit bir hızla ilerlemediğini, 44 ve 60 yaşına gelindiğinde yaşla ilgili sorunların hızlandığını keşfetti. İnsanlarda aniden ortaya çıkan kırışıklıklar, ağrı ve sızılardaki artış ve bir gecede çökme hissinin sebebi 44 ve 60 yaşlarında yaşanan yaşlanma dalgalarından kaynaklanıyor. Stanford Üniversitesinde yapılan araştırmada, kas-iskelet sistemi sorunları ve kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere yaşla ilgili sağlık sorunlarında belirli dönemlerde ani artışlar meydana geldiği tespit edildi. Araştırmada, 25 ila 75 yaş arasındaki 108 gönüllüden yaklaşık yedi yıl boyunca birkaç ayda bir kan ve dışkı örnekleri ile deri, ağız ve burundan sürüntü örnekleri alındı. Örneklerdeki 135 bin farklı molekül (RNA, protein ve metabolit) ile mikroorganizmalar (bağırsaklar ve deride yaşayan bakteri, virüs ve mantarlar) incelendi. Büyük değişimlerin 40'lı yaşların ortalarında ve 60'lı yaşların başlarında meydana gelme eğiliminde olduğu tespit edildi.