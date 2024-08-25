Sağlıklı bir zihin kaliteli bir uyku

Uzmanlar, mental sağlık ve stres yönetimi konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, olumlu bir bakış açısının mental sağlığı iyileştirebileceğini belirtti ve sağlıklı bir zihnin bireyin yaşam kalitesinin artıracağını belirtti. Mental sağlığın, bireyin duygusal, psikolojik ve sosyal iyi oluşunu kapsadığını ifade eden Dr. Hüseyin Sarıkaya, stresle başa çıkma, üretken olma ve toplumsal katkı sağlama kapasitesinin mental sağlıkla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Sağlıklı bir zihinsel durumun hem fiziksel hem de mental sağlığın bir bütün olarak ele alınmasını gerektirdiğine dikkat çekti. Dr. Sarıkaya, "Mental sağlık, mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmenin temelidir. Stresi iyi yönetebilen, mutluluğun anahtarını yakalamış demektir" dedi.