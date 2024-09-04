Elde karıncalanma ve ağrı hissi hangi hastalığa işaret?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de üniversite öğrencisi Gaye Nur Kurt (22), yaklaşık 7 ay önce elde karıncalanma şikayetiyle başlayan ve ileriki dönemde ağrı hissiyle uyku bozukluklarına neden olan karpal tünel sendromundan 15 seanslık fizyoterapi desteğiyle kurtuldu.Fizyoterapist Dicle Caymaz, eldeki karıncalanma ve ağrı hissinin hafife alınmaması gerektiğini söyleyerek ihmal edilmesi durumunda karpal tünel sendromunun cerrahi operasyon gerektirebileceğini belirtti.

KARPAL TÜNEL SENDROMU YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLİYOR

Ege Üniversitesi (EÜ) Psikoloji Bölümü öğrencisi Gaye Nur Kurt'un yaklaşık 7 ay önce başlayan, elde karıncalanma, yanma ve bilekte ağrı ile uyku sorunu gibi şikayetlerle önce aile hekimine ardından da fizyoterapiste başvurdu. Kurt'a karpal tünel sendromu teşhisi konuldu. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yaşam kalitesi giderek düşen Kurt, 15 seanslık fizyoterapi desteğiyle sağlığına kavuştu. Kurt, "Artık nesneleri tutamıyordum. Öğrenci olduğum için de bu sıkıntılar beni çok zorluyordu. 6 ay önce aile hekimime gittim. Onun yönlendirmesiyle burada fizyoterapist olduğunu öğrendim. Hocamla egzersizlere başladık. 6 ayda 15 seansı tamamladık. Seanslar sonucunda elimdeki karıncalanma, yanma hissi neredeyse yok oldu. Geceleri uykumdan uyanmıyorum. Nesneleri tutmakta zorlanmıyorum. Eski günlük hayatıma geri döndüm" dedi.

'KALEMİ FAZLA SIKMAYIN'

Karpal tünel sendromunun ellerini çok kullanan ve yanlış hareketlerde bulunan kişilerde ortaya çıktığını öğrendiğini anlatan Gaye Nur Kurt, "Ağrılarım yüzünden gece uykumdan uyanınca evhamlandım. Daha sonra beni iyi yönlendirdiler ve bu konuda bilinçlendim. İlaç kullanmadan, hiçbir operasyona gerek kalmadan tamamen egzersizlerle ve dijital cihazlarla süreci devam ettirdik. Benim için de rahat oldu. Bundan sonra ellerimi kullanırken yanlış bir hareket yapmamam gerekiyor. Günlük hayatta herkes dikkat etmeli. Ben kalem tutarken fazla sıkıyormuşum. Bu yanlışmış. Kalemi elimizin içinde kayacak şekilde tutmamız gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.

'PEK ÇOK GÜÇLÜĞE YOL AÇIYOR'

Fizyoterapist Dicle Caymaz da karpal tünel sendromunun ev hanımlarında bez sıkarken ya da fazla yazı yazan öğrencilerde kalemi çok sıkmaktan kaynaklı ortaya çıkabileceğini söyledi. Caymaz, "Elimizde gerçekten bir tünel ve içinden geçen bir sinir var. O bölgenin sıkışması sinire baskı yapıyor ve ağrıyla kendini gösteriyor. Yansıyan ağrı omuza kadar uzanan karıncalanma ve uyuşmaya sebep olabiliyor. Günlük yaşam aktivitelerinde kolun ağırlaşması, harekette kısıtlanmaya varıncaya kadar pek çok güçlüğe yol açıyor. Tedavi edilmediğinde kişinin yaşam kalitesi düşüyor. Ağrı eşlik ettiği için gece uyku kalitesi zayıflıyor. Biz de bu ağrıyı azaltıp hastaya yaşam kalitesi kazandırmak adına bazı uygulamalar ve kasları kuvvetlendirme egzersizleri yaptık" diye konuştu.

'AMELİYAT GEREKEBİLİR'

Günümüzde bu sendromun ihmal edildiğini belirten Caymaz, "İnsanlar son ana gelince bize başvuruyor. Elinde ağrısı olan hemen gelmiyor ama yaşam kalitesi iyice düşenler bize başvuruyor. Tercihimiz bu ağrının başında bize gelmeleri. Çünkü daha da gecikirlerse cerrahi operasyon gerekebiliyor. Uzman bu sorunun fizik tedaviyle çözülmeyeceğine karar verirse öncesinde bir operasyon akabinde yine fizik tedaviyle kişinin eski yaşam kalitesini kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.