El ve ayaklardaki renk değişimine dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir

SİGARA VE SOĞUKTAN UZAK DURMALILAR

Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, Raynaud sendromu tanısı konmuş bir hastanın yaşantısında nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında ise şu önerilerde bulundu:



"Hastalar vücutlarını soğuktan korumalı ve buna göre kıyafet seçmelidir. Soğuk havalarda mutlaka eldiven ve yün çorap giymeliler. Sigaradan uzak durmalılar. Sigaradaki nikotin ve benzeri kimyasallar damarların daralmasına neden olarak Raynaud hastalığını kötüleştirir. Damar daralmasına yol açan ilaçların da olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle tedavi seçimleri buna göre yapılmalıdır. Örneğin, bazı nezle-grip, migren ilaçları ve psikiyatrinin kullandığı bazı ilaçlar damar daralmasına yol açabilir. Stresin de damar daraltıcı etkisi olduğu unutulmamalıdır."



TEDAVİDE ALTTA YATAN HASTALIĞIN OLUP OLMADIĞI ÖNEMLİ

RB'nin ilaç tedavisinde belirtinin birincil (primer) veya ikincil (sekonder) başka hastalık ile birlikte) olup olmadığı önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, "Tedavi planı altta başka bir hastalığın olup olmadığı değerlendirilerek yapılır. SRB'nde eşlik eden hastalığın tedavisi ön planda yapılır. Bunun yanında damar genişletici diğer tedaviler hastanın durumuna göre değerlendirilir. Ayrıca hastanın kullandığı başka ilaçlar varsa, bunların RB'ne etkileri değerlendirilerek gerekirse buna göre düzenleme yapılmaktadır" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.