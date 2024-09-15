Çocuğunuzu kahvaltı yaptırmadan okula göndermeyin! Uzmanlardan obezite uyarısı

"İLK ÖĞÜNDE NASIL BİR BESİN TERCİH EDERSENİZ GÜNÜN SONUNDA AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDEBİLİYOR"

Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda obezite riski ve metabolik sendrom riskinin çok daha yüksek olduğunu ifade eden Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, "İnsülin direnci, tansiyon problemleri, lipid profilleri üzerindeki değişiklik daha fazla görülebiliyor. Çünkü kahvaltı yapmadan okula giden çocuklar okulda sağlıksız seçeneklerle karşılaştığı için hazır gıdalara yönelebiliyor ve ilk öğünde nasıl bir besin tercih ederseniz günün sonunda aynı şekilde devam edebiliyor. O yüzden diyetin çeşitliliğini ve gidişatını da kahvaltı öğünü belirliyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.



"KAHVALTI MUTLAKA AİLENİN DE ÇOCUĞUN DA ALIŞKANLIKLARI ARASINDA OLMALIDIR"

Kahvaltısız okula gidildiği zaman okuldaki sağlıksız seçeneklerin çocukların seçeneği olduğunu kaydeden Beyza Vural Öten, "Burada çok yağlı ve basit karbonhidrattan oluşan açma, börek, poğaça gibi seçenekler ellerinin altında çok kolayca bulunabiliyor. Bunları tükettikleri zaman obezite, karaciğer yağlanması, çeşitli kalp damar hastalıkları, diyabet gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Bunların tüketilmesinden çok eğer evde kahvaltı yapmaya vakit yoksa da mutlaka sağlıklı kahvaltı alternatiflerinin aileler tarafından çantalarına koyulmasını öneriyorum. Tabii çocuklar için en önemli şeylerden bir tanesi sözel uyarılardan çok davranışsal durumlar yani ailenin kahvaltı yapıyor olup olmaması çocuğun seçimlerini belirliyor. Kahvaltı mutlaka ailenin de çocuğun da alışkanlıkları arasında olmalıdır" diye konuştu.