İzmir’de kadınlar erkeklere göre daha çok yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hayat Tabloları, 2021-2023 İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre, İzmir'de doğuştan beklenen yaşam süresi 2021-2023 yılları arasında 78,1 oldu. Öte yandan İzmir'de kadınların erkeklere göre 5,9 yıl daha uzun yaşadığı aktarıldı. En fazla nüfusun bulunduğu İstanbul, doğuştan beklenen yaşam süresinde 78,6 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 75,8 yıl iken, kadınlarda 81,3 yıl oldu. Doğuştan beklenen yaşam süresinde Ankara 79,2 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 76,5 yıl iken kadınlarda 81,8 yıl oldu. Doğuştan beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il ise, 80,8 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 79,7 yıl ile Şırnak ve Mardin takip etti. Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis olarak belirlendi. Bunu, 76,2 yıl ile Gaziantep ve 76,8 yıl ile Adana izledi. Türkiye'de eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresi incelendiğinde, bu düzey yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı görüldü. İstatistiğe göre, her yaştaki beklenen yaşam süresi, düşük eğitime sahip kişiler arasında daha az olurken, artan eğitim düzeyiyle birlikte beklenen yaşam süresi arttı.