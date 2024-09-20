Uzmanı açıkladı: Bakterilerin temel sebebi, kalabalık ve havasız ortamlar

"OYUNCAKLAR, SINIFLARDAKİ KAPI KOLLARI VE SIRALAR SİLİNMELİ"

Enfeksiyonlardan korunmak için ailelere de önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Demirdal, "Çocuklar birbirlerine sarılıp, oyuncaklarla birlikte oynayabiliyorlar. O günün bitiminde oyuncak bulunan kreşlerde oyuncakların deterjan ve suyla mutlaka temizlenmesi ve silinmesi gerekiyor. Kapı kolları ve dershanedeki sıraların mutlaka sabun ve suyla temizlenmesi gerekiyor. Bu şartlara uyulursa hastalıkları daha az göreceğiz. Ama tamamen engellemek mümkün değil" sözlerine yer verdi.



"KALABALIK ORTAMLARDA 'MASKE' ÖNERİSİ

Pandemi döneminde maskenin biraz itici bir şey olduğunu ama sonuç olarak koruduğunu aktaran Prof. Dr. Tuna Demirdal, şu anda pandemi olmadığı için 'maske takılsın' önerisinde bulunamadıklarını fakat özellikle iş yerleri ve okullarda yetişkinlerin, öğretmenlerin hastaysa, hapşırma gibi durumlarda virüsleri ve bakterileri etrafa saçmamak adına maske kullanabileceklerini önerdi. Sözlerini sürdüren Prof. Dr. Demirdal, çocuklara maske takılmasını zorlamanın çok iyi olmayabileceğini de ifade etti.