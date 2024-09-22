Evde konserve yaparken dikkat! Zehirlenebilirsiniz

Turşuya dışarıdan katkı maddesi katmanın çok da doğru olmadığını belirten Dr. Binici, "Fermente ürün elde ettiğimiz için genellikle sarımsak, hoş bir koku içinse maydanoz, dereotu ve nohut kullanılabilir. Ama dışarıdan sorbik asit vs. katılabiliyor. Bunlardan kaçınmak daha doğru olacaktır" dedi.

"İLLA KONSERVE YAPACAKSANIZ DOMATESİ TERCİH EDİN"

Dr. Binici, "Genellikle ev yapımı konservelerde zehirlenmemek için dikkat edilmesi gerekenler arasında sıcaklık vardır. 2017'de 4 kişilik bir ailenin bundan zehirlendiği ve 4'ünün de öldüğü görüldü. Bu yüzden dikkat etmeli. İllaki ev yapımı konserve istiyorsanız da domatesi daha çok tercih edilmelidir" dedi.