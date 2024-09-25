Gripten aşıyla korunmak mümkün

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Başkanı Şule Dilek Yağcı Tüysüz, gribin RNA virüsü grubu olan "orthomyxoviriolae" ailesinin bir üyesi olarak tanımlandığını söyledi. Virüsün boğaz, burun, akciğer gibi solunum yolu sisteminde çoğaldığını ve halk arasında grip olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olduğunu ifade eden Tüysüz, genellikle bağışıklık sistemi zayıf hastalar, çocuklar ve yaşlıları etkilediğini, erken tedavi edilmediğinde ağır sonuçlara neden olabildiğini vurguladı. Tüysüz, bağışıklık sistemi düşüklüğü, astım ve KOAH gibi kronik hastalıklar, diyabet, obezite, kanser, alkol ve sigara tüketimi ile hamilelik sürecinin gribin gelişiminde tetikleyici faktörler olduğunu dile getirdi.

BEYİN KANAMASINI DURDURABİLECEK NANOROBOTLAR ÜRETILDI

ULUSLARARASI bir araştırma ekibi, virüs büyüklüğünde küçük nanobot sürüleri geliştirerek beyin kanamalarını durdurma potansiyeline sahip bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Çin ve İngiltere'den bilim insanlarının üzerinde çalıştığı manyetik kontrollü cihazlar, vücut damarları aracılığıyla kanamaların önüne geçebiliyor.

Yapılan bir deneyde, milyarlarca ilaç taşıyan mikroskobik yapı, bir test hayvanının karotis damarında oluşan model bir anevrizmayı güvenli bir şekilde tedavi etmeyi başardı. Henüz insanlarda denenmemiş olsa da, ekip bu teknolojinin insan hastalarda da güvenle kullanılabileceğini düşünüyor. Çalışmanın baş yazarlarından, Edinburgh Üniversitesi'nden biyofizikçi Qi Zhou, "Nanorobotlar, tıpta yeni ufuklar açacak. Bu teknolojiler, cerrahi müdahaleleri daha az riskle gerçekleştirme ve zor ulaşılabilir bölgelerde ilaçları tam hedefe yönlendirme imkânı sunabilir" dedi.