Kadın Hastalıklarında Da Vinci Robotik Cerrahi Konforu

Da Vinci Robotik cerrahinin, laparoskopik kapalı ameliyatların en ileri yeni adımı ve üst seviyesi olduğunu belirten Doç. Dr. Egemen Ertaş, "Cerrahın hareketlerini hassas bir şekilde kontrol etmek için robotik teknolojiyi kullanan bir minimal invaziv cerrahi prosedürdür. Hem hastalara hem de cerraha sayısız faydalar ve kolaylıklar sağlamaktadır" dedi.

Kadın Hastalıkları Alanında Da Vinci Robotik Cerrahi

Kadın hastalıkları alanında Da Vinci Robotik Cerrahinin hasta ve hekim açısından büyük konfor sağladığını belirten Doç. Dr. Egemen Ertaş, " Rahim alınması (histerektomi), rahim koruyucu myom ameliyatları (myomektomi), derin yerleşimli endometriozis ve endometrioma (çikolata kisti) çıkarılması, yumurtalık kisti ameliyatları, rahim sarkması cerrahileri, idrar kaçırma cerrahisi ve rahim kanseri ameliyatları Da Vinci robotik cerrahi ile yapılmaktadır" dedi.

Sağlam Dikiş İmkanı

Da Vinci Robotik myomektomi cerrahisinin, daha sağlam dikiş atma üstünlüğü ile klasik laparoskopik cerrahinin önüne geçtiğini kaydeden Doç. Dr. Ertaş, "Myom çıkarılan rahim alanlarına sağlam dikiş atılarak onarılması, cerrahi sonrası hamilelik dönemini etkilememesi ve gebeliğin ilerleyen haftalarında rahim yırtığı oluşmaması için çok önemlidir. Da Vinci Robotik cerrahi üç boyutlu görüntü ve robot kollarının el bilek hareketlerini yapabilmesi nedeni ile aynı açık ameliyatlarda olduğu gibi sağlam dikiş atma imkanı sağlar" diye konuştu.

3 Boyutlu Görüntü

Da Vinci Robotik cerrahinin çok üst seviye üç boyutlu görüntü imkanı verdiğini belirten Doç. Dr. Egemen Ertaş, " Da Vinci Robotik Cerrahi çok fazla hareket kabiliyetine sahip robotik kollar sayesinde; yapışıklığı fazla, myomlu büyük rahimli zor histerektomi vakalarında, rahim sarkması ameliyatlarında ve çevre dokulara çok yapışık ileri evre endometriozis olgularının cerrahi tedavisinde de ön plana çıkmaktadır. Floresans görüntü yeteneği pinpoint teknolojisi ile özellikle rahim kanseri olgularında sentinal lenf nodunun belirlenip tespit edilmesinde ve boyanan alanın çıkarılmasında Da Vinci robotik cerrahi ön plana çıkmaktadır. Geniş çerçeveden Da Vinci robotik cerrahiye bakıldığında, tüm dünyada ve ülkemizde robotik teknoloji ile ameliyat olup tedavi olan hasta sayısı hızla artmaktadır" şeklinde konuştu.

Burun Estetiği'nde Kapalı Ameliyat Konforu

Ekol Hastanesi'nden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Çakmak, "Kapalı burun estetiği günümüzde en fazla tercih edilen ameliyat tekniklerinden birisidir. Her iki burun deliğinin içinde açılan ufak kesiler ile burundaki sorunlar giderilir. Açık teknik burun estetiği ile yapılabilecek her şey kapalı rinoplasti ile gerçekleştirilebilir."

Burun estetiği ameliyatlarında hem açık hem de kapalı tekniğin kullanılabileceğini söyleyen Ekol Hastanesi'nden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Çakmak, "Her iki ameliyatı da yapma konusunda deneyimli bir cerrah hastanın var olan burun problemlerini değerlendirir. Hasta isteğini de göz önüne alarak uygun tekniği belirler. Her iki teknikte de istenilen sonuca ulaşılabilmektedir" dedi. Açık yöntemde burun alt kısmına kesi yapıldığını belirten Opr. Dr. Süleyman Çakmak, "Kapalı yöntemde kesilerin hepsi içeridedir bu yüzden iz olmaz. Kapalı rinoplasti iki yöntemle uygulanabilir. Birinci yöntemde burun ucu kıkırdakları görülmeden burun kemeri alınır ve kemik daraltılır. Kıkırdak greftleri fazla kullanılmaz ve daha az kontrollü bir yöntemdir. İkinci yöntemde burun ucu kıkırdakları doğurtulur açık teknikte kullanılabilen tüm yöntemler kıkırdak deri bütünlüğü korunarak uygulanabilir" dedi.

Kesiler İçten Yapılır

Kapalı rinoplastide yapılan bütün kesilerin burun deliklerinin içinden yapıldığını belirten Opr. Dr. Süleyman Çakmak, "Bu sayede burun ucunda açık rinoplastide olduğu gibi dikiş izi olmaz. Kapalı burun estetiği günümüzde en fazla tercih edilen ameliyat tekniklerinden birisidir. Her iki burun deliğinin içinde açılan ufak kesiler ile burundaki sorunlar giderilir. Açık teknik burun estetiği ile yapılabilecek her şey kapalı rinoplasti ile gerçekleştirilebilir. Sizin burnunuz kapalı burun estetiğine uygun değil yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir. Kapalı teknik ile burun derisi ve burun içindeki yumuşak dokuların açılmasına gerek kalmaz. Bu sayede cilt ve yumuşak doku çok daha az hasar görür. Burnun iyileşme süreci hızlanır. Burun ucunda hiçbir şekilde yara izi kalmaz" dedi.

Ameliyat Sonrası Konforlu

Opr. Dr. Süleyman Çakmak, "Kapalı teknik rinoplasti genel ya da lokal anestezi altında ortalama 1,5 - 2 saat süren bir operasyon ile gerçekleştirilir. Kullanılacak olan anestezi çeşidine burundaki müdahalenin boyutuna, hastanın genel sağlık durumuna, hastanın ve cerrahın seçimine göre karar verilir. Ancak birçok cerrah genel anestezi kullanmayı tercih eder. Ameliyatın ardından rahat nefes alma imkanı sunan silikon ateller kullanılır. Burnun üzerine ise koruyucu bant ve atel yapıştırılır. Burun içine atılan dikişler ise kendiliğinden kaynayan dikişler olduğu için alınmasına gerek olmaz" diye konuştu.

Kapalı Tekniğin Avantajları

- Kapalı teknik ile burun estetiği sonrası iyileşme süreci çok daha hızlıdır.

- Kapalı rinoplasti ameliyatında teknik açısından hiçbir damar ve sinir kesilmez, bu nedenle burun ucunda uyuşukluk oluşmaz.

- Yüzde ödem ve göz çevresinde morluk oluşma riski çok daha düşüktür.

- Bir hafta içinde hasta normal hayatına devam edebilir.

- 6 hafta içinde iyileşme başlar, ortalama 1 yıl içinde iyileşme tamamlanır.

- Eğer hastanın ikinci ameliyatıysa ve burun ucunda sorun yoksa ya da burun ucundaki tahribat azsa yine kapalı yöntem tercih edilebilir.

Kendi deneyimlerimde her iki tekniği çok rahat uygulayabilmekteyim. Ancak benim kişisel tercihim dokuya daha az hasar vermesi nedeniyle öncelikle kapalı teknik rinoplastidir.

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