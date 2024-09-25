Tıkalı Damarlar İçin Hayati Çözüm: Koroner By-pass

Koroner By-pass Nedir ve Nasıl Yapılır?

Koroner by-pass ameliyatının kalbe kan taşıyan damarlardaki tıkanıklıkların giderilerek kalp kasına kan akışının sağlanması amacıyla yapıldığını belirten Prof. Dr. Şinasi Manduz, "Koroner by-pass, kalp damarlarındaki tıkanıklıkları gidermek ve kalbin normal kan akışını sağlamak için yapılan cerrahi bir operasyondur. Kalbe kan taşıyan koroner arterler tıkandığında, kalp kası yeterince oksijen alamaz ve bu durum ciddi kalp problemlerine neden olabilir. Koroner by-passın amacı, tıkanmış damarların yerine hastanın vücudundaki sağlıklı damarları kullanarak kalbe yeterli kan akışını sağlamaktır. Bu işlem için genellikle hastanın bacaklarından, kollarından veya göğsünden alınan damarlar kullanılmaktadır. Genel anestezi altında yapılan koroner by-pass ameliyatı 3-6 saat aralığında sürmektedir" dedi.

Koroner By-pass Hangi Durumlarda Yapılır?

Koroner by-passın hangi durumlarda yapıldığına değinen Prof. Dr. Şinasi Manduz, " Koroner by-pass ameliyatı şiddetli koroner arter hastalığında, medikal tedaviye yanıt vermeyen durumlarda, çoklu damar tıkanıklığında, kalp krizi sonrasında, anjio veya stent başarısızlığında, sol ana koroner arter tıkanıklığında, diyabet ve koroner arter hastalığı gibi rahatsızlığı olan hastalar için planlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Koroner By-pass Sonrası Yaşam

Koroner by-pass sonrası hastanın sağlıklı bir yaşam sürmesi için dikkat etmesi gereken unsurları sıralayan Prof. Dr. Şinasi Manduz, " Ameliyat sonrası iyileşme süreci genellikle birkaç ay sürer. İyileşme sürecinde hastalar göğüs korsesi kullanmalıdır. Bu süreçte hastaların düzenli doktor kontrolüne gitmeleri ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri önemlidir. Sigara ve alkol gibi sağlığa zararlı maddelerden uzak durmalı ve kalp dostu besinler tüketmelidir. Doymuş yağlar, trans yağlar ve kolesterolden zengin gıdalar azaltılmalı, taze sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve omega-3 yağ asitleri içeren balıklar tüketilmelidir. Ameliyat sonrası ilk dönemde hafif yürüyüşler yapılmalı ve doktorun önerdiği egzersiz programlarına uyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

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