D ve B12 vitamini kullanırken dikkat! O hastalıklara yol açıyor

Toplumda vitamin ve gıda takviyesi gibi ürünlerin bilinçsiz kullanımına karşı uyarılarda bulunan Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Murat Akarsu, "D ve B12 vitaminiyle ilgili çok bilinçsiz kullanımlar görüyoruz. Hastalar, öğünlerinin bir parçası olarak gördüğü takviye ürünü sürekli kullanıyor. Altta yatan bir sebep var mı diye araştırdığımız çok oluyor. Sosyal medyadan etkileniyor olabilirler, reçetesiz alınabilen ilaçları çok yoğun talep ettiklerini, hele ki bu vitamin ve takviyelerin çok yanlış kullanıldığını söylemek istiyorum. Karaciğer enzimleri çok yüksek şekilde gelebiliyorlar. Böbrek, sinirsel fonksiyonlarımızı bozabiliyor, kardiyak etkiler de oluşturabiliyor" dedi.

Toplumda sosyal medya etkisi ya da çevre tavsiyesi ile hekim önerisi dışında kullanılan çeşitli ürünlerin kişiler üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirten uzmanlar uyarıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Murat Akarsu da bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi, çeşitli sebzelerin sıklıkla tüketilmesi gibi durumlara karşı vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu. Doç. Dr. Akarsu, uzman önerisi dışında kişilerin sağlık durumu göz önüne alınmadan sürdürülen kullanımların başta karaciğer, böbrek gibi birçok organa olumsuz etkisi olduğunu söyledi.