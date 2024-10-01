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Kaya tuzu bu rahatsızlıklara şifa! Öksürüğe, kas ağrılarına birebir

Yemeklerde kullanmaya özen gösterdiğimiz kaya tuzu, sağlık konusunda bilimsel açıdan da birçok fayda sunuyor. Özellikle rafine edilmemiş bir tuz türü olması nedeniyle normal sofra tuzundan ayrılır. Peki potasyum, demir, çinko, bakır, manganez ve protein barındıran kaya tuzunun faydaları neler? İşte detaylar...

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Kaya tuzu bu rahatsızlıklara şifa! Öksürüğe, kas ağrılarına birebir

Doğanın temiz olduğu ve insanlar tarafından kirletilmediği milyonlarca yıl öncesinde kendiliğinden oluşan kaya tuzu çok değerli mineraller topluluğudur. Kaya tuzu, deniz veya göl gibi yer altındaki tuz yataklarından tuzlu suyun buharlaşması sonucu çıkarılan ve renkli sodyum klorür kristalleri bırakmasıyla oluşan rafine edilmemiş bir tuz türüdür.

Kaya tuzu bu rahatsızlıklara şifa! Öksürüğe, kas ağrılarına birebir

KAYA TUZU FAYDALARI NELERDİR?

Kaya tuzu sindirim sorunlarına iyi gelir, öksürüğü yatıştırır, solunum yollarını rahatlatır, bağışıklığı güçlendirir, kan dolaşımını iyileştirir, vücuttaki toksinleri atmaya yardım eder ve vücudun elektrolit dengesini korur. Özellikle rafine edilmemiş bir tuz çeşidi olması kaya tuzunu daha sağlıklı bir tuz haline getirir.

Kaya tuzu bu rahatsızlıklara şifa! Öksürüğe, kas ağrılarına birebir

Kaya tuzu faydaları şöyledir:

Kaya tuzu bağışıklığı güçlendirir
Sindirim sorunlarına iyi gelir
Boğaz ağrısını hafifletir
Öksürüğü yatıştırır ve solunumu rahatlatır
Kaya tuzu kan dolaşımını iyileştirir

Kaya tuzu bu rahatsızlıklara şifa! Öksürüğe, kas ağrılarına birebir

Vücuttaki toksinleri atmaya yardım eder
Vücudun elektrolit dengesini korur
Kaya tuzu sodyum eksikliğini dengeler
Kas kramplarını iyileştirebilir
Cilt sağlığını destekleyebilir

Kaya tuzu bu rahatsızlıklara şifa! Öksürüğe, kas ağrılarına birebir

Kaya tuzu bağışıklığı güçlendirir

Kaya tuzu; sodyum, demir, potasyum, manganez, çinko ve bakır gibi birçok minerali bünyesinde barındırdığı ve elektrolit dengesi sağladığı için bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudu korur.

Sindirim sorunlarına iyi gelir

Mide asidini dengelediği düşünülen kaya tuzunun böylelikle mide ekşimesi, şişkinlik ve gaz gibi sorunlara iyi geldiği değerlendirilir.

Boğaz ağrısı ve öksürüğü yatıştırır, solunumu rahatlatır

İçerdiği mineraller ve sodyum etkisi ile kaya tuzu boğaz ağrısı ve öksürüğün etkisini azaltabilmekle birlikte solunum yollarını da rahatlatır. Özellikle kaya tuzu ile yapılan gargara boğaz ağrısı ve öksürük için kısa süreli bir rahatlama sağlayabilir.

Kaya tuzu bu rahatsızlıklara şifa! Öksürüğe, kas ağrılarına birebir

Kaya tuzu kan dolaşımını iyileştirir

Kaya tuzunun düzenli olarak tüketilmesinin kan dolaşımını iyileştirici etki yaptığı değerlendirilir. Kan dolaşımının iyileştirilmesi de kalp sağlığını ve vücudun enerji seviyesini doğrudan etkiler.

Kas kramplarını iyileştirebilir

Vücudun elektrolit dengesini korumaya yardım eden kaya tuzu böylelikle vücudun sinir ve kas fonksiyonlarının düzgün çalışması için ihtiyaç duyulan mineralleri sağlamış olur.

Cilt sağlığını destekleyebilir

Yapılan bazı çalışmalarda kaya tuzu tüketiminin cilt dokusunu temizleyebileceği, güçlendirebileceği ve gençleştirebileceği ortaya konmuştur.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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