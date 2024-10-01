Kaya tuzu bu rahatsızlıklara şifa! Öksürüğe, kas ağrılarına birebir

Doğanın temiz olduğu ve insanlar tarafından kirletilmediği milyonlarca yıl öncesinde kendiliğinden oluşan kaya tuzu çok değerli mineraller topluluğudur. Kaya tuzu, deniz veya göl gibi yer altındaki tuz yataklarından tuzlu suyun buharlaşması sonucu çıkarılan ve renkli sodyum klorür kristalleri bırakmasıyla oluşan rafine edilmemiş bir tuz türüdür.
KAYA TUZU FAYDALARI NELERDİR?
Kaya tuzu sindirim sorunlarına iyi gelir, öksürüğü yatıştırır, solunum yollarını rahatlatır, bağışıklığı güçlendirir, kan dolaşımını iyileştirir, vücuttaki toksinleri atmaya yardım eder ve vücudun elektrolit dengesini korur. Özellikle rafine edilmemiş bir tuz çeşidi olması kaya tuzunu daha sağlıklı bir tuz haline getirir.
Kaya tuzu faydaları şöyledir:
Kaya tuzu bağışıklığı güçlendirir
Sindirim sorunlarına iyi gelir
Boğaz ağrısını hafifletir
Öksürüğü yatıştırır ve solunumu rahatlatır
Kaya tuzu kan dolaşımını iyileştirir
Vücuttaki toksinleri atmaya yardım eder
Vücudun elektrolit dengesini korur
Kaya tuzu sodyum eksikliğini dengeler
Kas kramplarını iyileştirebilir
Cilt sağlığını destekleyebilir
Kaya tuzu bağışıklığı güçlendirir
Kaya tuzu; sodyum, demir, potasyum, manganez, çinko ve bakır gibi birçok minerali bünyesinde barındırdığı ve elektrolit dengesi sağladığı için bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudu korur.
Sindirim sorunlarına iyi gelir
Mide asidini dengelediği düşünülen kaya tuzunun böylelikle mide ekşimesi, şişkinlik ve gaz gibi sorunlara iyi geldiği değerlendirilir.
Boğaz ağrısı ve öksürüğü yatıştırır, solunumu rahatlatır
İçerdiği mineraller ve sodyum etkisi ile kaya tuzu boğaz ağrısı ve öksürüğün etkisini azaltabilmekle birlikte solunum yollarını da rahatlatır. Özellikle kaya tuzu ile yapılan gargara boğaz ağrısı ve öksürük için kısa süreli bir rahatlama sağlayabilir.
Kaya tuzu kan dolaşımını iyileştirir
Kaya tuzunun düzenli olarak tüketilmesinin kan dolaşımını iyileştirici etki yaptığı değerlendirilir. Kan dolaşımının iyileştirilmesi de kalp sağlığını ve vücudun enerji seviyesini doğrudan etkiler.
Kas kramplarını iyileştirebilir
Vücudun elektrolit dengesini korumaya yardım eden kaya tuzu böylelikle vücudun sinir ve kas fonksiyonlarının düzgün çalışması için ihtiyaç duyulan mineralleri sağlamış olur.
Cilt sağlığını destekleyebilir
Yapılan bazı çalışmalarda kaya tuzu tüketiminin cilt dokusunu temizleyebileceği, güçlendirebileceği ve gençleştirebileceği ortaya konmuştur.