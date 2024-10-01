Kaya tuzu bu rahatsızlıklara şifa! Öksürüğe, kas ağrılarına birebir

Kaya tuzu bağışıklığı güçlendirir

Kaya tuzu; sodyum, demir, potasyum, manganez, çinko ve bakır gibi birçok minerali bünyesinde barındırdığı ve elektrolit dengesi sağladığı için bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudu korur.

Sindirim sorunlarına iyi gelir

Mide asidini dengelediği düşünülen kaya tuzunun böylelikle mide ekşimesi, şişkinlik ve gaz gibi sorunlara iyi geldiği değerlendirilir.

Boğaz ağrısı ve öksürüğü yatıştırır, solunumu rahatlatır

İçerdiği mineraller ve sodyum etkisi ile kaya tuzu boğaz ağrısı ve öksürüğün etkisini azaltabilmekle birlikte solunum yollarını da rahatlatır. Özellikle kaya tuzu ile yapılan gargara boğaz ağrısı ve öksürük için kısa süreli bir rahatlama sağlayabilir.