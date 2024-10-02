Fazla kafein alımı anksiyeteyi tetikleyebilir

Prof. Dr. Fatma Çelik, anksiyete, uyku bozuklukları ile kalp rahatsızlıkları olan kişilerin kafeini dikkatli kullanması gerektiğini söyledi. Çelik, "Uyarıcı etkiler birleşebilir. Kafein, beta blokerler ve diüretikler gibi tansiyon ilaçlarının etkilerine karşı koyabilir, kan basıncını düşürmedeki etkinliklerini köreltebilir.

Kafeinin uyarıcı etkileri nedeniyle, anksiyete ve uyku bozuklukları, kalp rahatsızlıkları olan kişilerde de dikkatli kullanılmalı ve ilaç tüketirken herhangi bir şekilde kafein tüketmeden önce tıbbi tavsiye alınmalıdır" dedi.