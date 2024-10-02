Uzmanından el hijyeni uyarısı

Okulların açılmasıyla birlikte viral hastalıklarda artış yaşanmaya başladı. İEÜ Medical Point Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Aslı Aslan iyi beslenme ve uykunun önemine dikkat çekti.Ailelerin çocuklarına el hijyeninin önemini anlatmaları gerektiğini belirten Aslan, "Çocuklar ellerini çok kısa sürelerde yıkıyorlar.

Ailelerin de el yıkama süresinin 20 saniyeden az olmaması gerektiğini, tırnak aralarının temizlenmesi gerektiğini çocuklara öğretmeleri gerekiyor. Çünkü el hijyeni hastalıkla mücadelede çok önemli bir yer tutuyor. El yıkamanın sadece suya ve sabuna dokunmak olmadığını çocuklarımızın bilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra kol içine hapşırmaları gerektiğini, hapşırırken ağız ve burunlarını kapatmasını öğretirsek çocuğumuzun enfeksiyonlara karşı korunmasında faydalı olacaktır" diye konuştu.