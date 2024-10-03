Kış gribi kapımızda

KONUK YAZAR HARUN AYGÜN YAZDI...

Bulaşıcı hastalıklar havaların soğumasıyla birlikte kapımıza dayandı. Sonbaharın gelmesi ve okulların açılması ile birlikte salgın hastalıklar da baş göstermeye ve 'ben buradayım' demeye başladı. Özellikle kış gribi olarak bilinen salgın, her yıl değişik tip ve şekli ile baş gösteriyor.

Grip en çok beslenme eksikliği olan bireylerde etkili oluyor. Okulların açılması ve sınıfların da bir hayli kalabalık olduğu ortamlarda bu tür salgınlar daha çabuk yayılma ve bulaşma ortamı buluyor. Bu nedenle baharın ilk günleri öncelikle beslenme ve uyku düzenine çok çok önem verilmelidir.

Bu tür salgınlara karşı en etkili tedbir ise grip aşısı. Bu yıl grip aşısı konusunda bir sıkıntı olmadığı gibi, pandemiden dolayı yediden yetmişe artık her birey bu tür salgınlara karşı daha duyarlı. Toplu taşıma araçlarında ve okullarımız başta olmak üzere yine de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte sabah ayrı bir hava ortamı, öğlen ayrı bir hava sıcaklığı var. Bu nedenle başta beslenmemiz olmak üzere el hijyeni ve giyim kuşama da dikkat edilmelidir. Ayrıca toplu alanlarda çok fazla zaman da geçirmemek lazım. Özellikle de öğrencilerin salgın dönemlerinde taşıyıcı olarak çok daha dikkatli davranmalarında fayda var.

Her yıl dünyada yaklaşık 4-5 milyon kişiyi etkileyen, yaklaşık 300 ila 500 bin kişinin ölümüne neden olan grip mevsiminin başladığını unutulmamalı.

Gribin influenza virüsünün yol açtığı bir enfeksiyon hastalığı olduğu hatırlanmalı ve tedbirler elden bırakılmamalı. Grip virüsü taşıyan bir kişi genellikle öksürüp hapşırdığında virüs içeren çok sayıda damlacığı etrafa yayar. Bu damlacıkların ağız, burun ya da gözlerimize ulaşması ile hastalık bizlere de bulaşır.

Bu nedenle gripli bir kişi virüsü etrafa yaymamak için öksürüp hapşırırken ağzını bir mendille, mendil bulamıyorsa kolu ile kapatması gerekmektedir.

GRİP OLDUĞUMUZ NASIL ANLAŞILIR?

Grip olduğunuzu anlamanın en belirgin yolları, belirtilerin ani başlaması ve şiddetli olmasıdır. Grip genellikle aşağıdaki semptomlarla kendini gösterir.

■ Yüksek ateş

■ Kuru öksürük

■ Boğaz ağrısı

■ Kas ve eklem ağrıları

■ Baş ağrısı

■ Burun akıntısı veya tıkanıklığı

■ Yorgunluk ve halsizlik başta olmak üzere nezle gibi diğer solunum yolu hastalıkları daha hafif seyrederken, gripte özellikle ateş ve vücut ağrıları daha yoğundur. Eğer ateş birkaç gün boyunca devam eder, koyu renkli balgam, göğüs ağrısı veya nefes darlığı eklenirse, bu durum bakteriyel bir enfeksiyona işaret edebilir ve mutlaka doktor müdahalesi gerekebilir.

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için bu tablo daha da tehlikeli bir hale gelebilir. Gribin kesin tanısı için mutlak doktor muayenesi ve gerektiğinde de gerekli testler yapılmalıdır.

KÖRFEZ KOKUSU ÇEKİLECEK GİBİ DEĞİL

İzmir Körfezi'nin kirliliği ve özellikle Bayraklı ve Karşıyaka bölgesinde yaşanan balık ölümleri ciddi bir çevre sorunu haline gelmiş durumda. Körfez'de zaman zaman meydana gelen kirlilik, son günlerde ise suyun oksijen seviyesinin düşmesi binlerce balık ölümüne neden oldu. Ayrıca, atık suların denize deşarj edilmesi ve yeterli arıtmanın yapılmaması gibi sorunlar, bu kirliliği daha da artırıyor. Koku sorunu da ne yazık ki bu bölge sakinleri için büyük bir sıkıntı. Bu konuda, yerel yönetimlerin daha sıkı önlemler alması, arıtma tesislerinin kapasitesini n arttırılması ve çevre bilinciyle hareket edilmesi artık kaçınılmaz. Umarım yetkililer bu sorunu çözmek için daha somut adımlar atar.

Özellikle Bayraklı ve Karşıyaka gibi bölgelerde yaşayan insanların durumu gerçekten zor. Geçtiğimiz gün Bayraklı bölgesinde gittiğimiz toplantıda bir saat bile bize yetti. Gerçekten bu bölgede yaşayanlara Allah sabır versin.