Marburg virüsü nasıl bulaşır? İşte Marburg virüsünün belirtileri...

Marburg virüsü nedir, ilk ne zaman tespit edildi, belirtileri ve korunma yolları nelerdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte insandan insana hızla yayılabiilen ve enfekte olan kişilerin yarısını öldürme potansiyeline sahip olan hastalık hakkında önemli bilgiler...
MARBURG VİRÜSÜ NEDİR?
Marburg virüsü, Marburg hastalığına yol açan bir virüstür ve Ebola virüsü ile aynı aileye (Filoviridae) aittir. İlk olarak 1967 yılında Almanya'nın Marburg şehrinde, Afrika'dan getirilen maymunlar aracılığıyla keşfedilmiştir.
MARBURG VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Virüs, genellikle enfekte hayvanlar (özellikle meyve yarasaları) ile temas, kan veya vücut sıvıları yoluyla insanlara geçer. Enfekte kişilerin kanı veya vücut sıvıları ile doğrudan temas, virüsün bulaşma riskini artırır. Bu, tıbbi müdahalelerde veya cenaze törenlerinde de mümkündür.
MARBURG VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR, BELİRTİLERİ NELERDİR?
Marburg virüsü, doğal taşıyıcıları olan meyve yarasalarıyla temas veya bu yarasaların yaşadığı alanlara girilmesiyle insanlara bulaşabilir. Ayrıca, Afrika yeşil maymunları ile domuz gibi bazı hayvan türleri de virüsü taşıyabilmektedir. İnsanlar arasında ise enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşır. Özellikle tıbbi personel ve hasta yakınları, virüsün yayılmasında en yüksek risk grubundadır. Ayrıca, virüsü geçiren kişilerin iyileşme sürecinde bile kan ve diğer vücut sıvılarının aylarca bulaşıcı kalabileceği bilinmektedir.
Marburg virüsü belirtileri, virüsle temasın ardından ani bir şekilde ortaya çıkar. En yaygın belirtiler arasında yüksek ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları bulunur. Enfekte olan bireyler genellikle üç gün içerisinde ishal, mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma gibi semptomlar yaşamaya başlarlar. Bu aşamada, hastaların görünümü solgun ve yorgun bir hale gelir. Hastaların çoğu, aşırı sıvı kaybı ve şok nedeniyle enfeksiyonun sekizinci ila dokuzuncu günlerinde hayatını kaybetme riski taşır.
KORUNMA YOLLARI NELERDİR?
Marburg virüsüne karşı etkili bir aşı ya da spesifik bir tedavi yöntemi henüz bulunmamaktadır. Marburg virüsüne karşı alınabilecek en önemli önlemler arasında hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymak, riskli bölgelere seyahat eden kişilerin dikkatli olması ve enfekte kişilerle temasın minimize edilmesi bulunur. Ayrıca, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman kullanmaları ve virüs şüphesi taşıyan kişilerin hızlıca izole edilmesi hayati önem taşımaktadır.