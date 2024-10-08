Marburg virüsü nasıl bulaşır? İşte Marburg virüsünün belirtileri...

MARBURG VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Marburg virüsü, doğal taşıyıcıları olan meyve yarasalarıyla temas veya bu yarasaların yaşadığı alanlara girilmesiyle insanlara bulaşabilir. Ayrıca, Afrika yeşil maymunları ile domuz gibi bazı hayvan türleri de virüsü taşıyabilmektedir. İnsanlar arasında ise enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşır. Özellikle tıbbi personel ve hasta yakınları, virüsün yayılmasında en yüksek risk grubundadır. Ayrıca, virüsü geçiren kişilerin iyileşme sürecinde bile kan ve diğer vücut sıvılarının aylarca bulaşıcı kalabileceği bilinmektedir.