Meme kanserinde gizli tehdit! Uzman isim uyardı

Meme kanseri, kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olarak kabul edilmekte ve erken teşhisi, tedavi sürecinin başarısı açısından kritik bir öneme sahip. Op. Dr. Mustafa Arısoy, meme kanserinin genellikle erken evrelerde belirgin semptomlar göstermediğini belirtti. Bu durumun hastalığın erken teşhis edilmesini zorlaştırdığını ifade eden Arısoy, şunları söyledi:

"Meme kanseri sinsi bir şekilde ilerleyebilir ve ilk aşamalarda çoğu zaman belirgin bir kitle oluşturmaz. Bu nedenle, hastalar çoğu zaman belirgin bir semptom ortaya çıkmadan sağlık kuruluşlarına başvurmazlar. Bu durum, hastalığın daha ileri evrelere gelmesine ve tedavi seçeneklerinin azalmasına yol açar."