İnsan aç olmadığı halde neden yemek yer? Uzman uyardı!

"YEMEK DIŞINDA BAŞKA HAZLAR BULUN"



Hedonik açlıkla baş etmek için yapılabilecekleri sıralayan Diyetisyen Arabalı, "Yiyeceklerin ötesinde sevinç ve zevk gibi duygulara yönelin. Hedonik yeme genellikle haz ve tatmin deneyimleme arzusundan kaynaklanır. Neşe ve yaşam tatmini eksik olduğunda, mutluluk için yemeğe yönelme ihtimali artabilir. Haz için yemeyi nasıl bırakacağınızı öğrenmek için, yemek dışında hayatınızın başka yerlerinde haz beslemek önemlidir" dedi.



Klinik bir çalışmanın, daha yüksek yaşam tatmininin, yaygın olarak arzulanan yiyeceklerin tüketiminin azalmasıyla ilişkisini gösterdiğini aktaran Diyetisyen Arabalı neşe getiren aktiviteleri, ilişkileri ve deneyimleri aktif olarak besleyerek, duygusal tatmin için yeme eğiliminin azaltılabileceğini dile getirdi.



"DUR, BIRAK VE HİSSET' YÖNTEMİNİ UYGULAYIN"



Zevkle yemek yemenin sağlıklı bir beslenme önerisi olduğunu söyleyen Diyetisyen Arabalı, "Tüm yiyecekler gerçekten dengeli bir diyete uyabilir ancak, aşırı lezzetli yiyecekleri yasakladığımızda onlar hakkında düşündüğümüz zamanı artırır ve onları daha da çok istememize neden olur. Tüm yiyeceklere izin verildiğinde, hedonik yiyeceklerin 'yasak olma' cazibesi azalır. Örneğin bazı gıdaları asla yememeniz gerektiğini düşünmek yerine ara sıra yiyebileceğinizi düşünebilirsiniz" dedi.



Duygusal yemenin kaynağına odaklanmak gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Arabalı şu yöntemi tavsiye etti: "Hedonik yemenin pençesindeyken tok olunca durma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa ki bu, aklınıza şu cümleyi getirin; 'Dur, Bırak ve Hisset'. Aslında bu bir yöntemdir. Zira aşırı lezzetli yiyeceklerin karşı konulamaz olacak şekilde tasarlandığından sizin yeme isteğinizi tetiklemektedir. Bu tekniği kullanmak için, tokluktan sonra yemek istediğiniz anı belirleyin ve kısa bir süreliğine uzaklaşın. Gerçekten istiyorsanız 'Dur, Bırak, Hisset' zamanından sonra yemeye devam edebileceğinize dair kendinize söz verin. Bu yöntem kısıtlama ve aşırı yeme döngüsünün tetiklenmesini önler. Sonra, yargılamadan ortaya çıkan her türlü duyguya bırakın ve duygularınızı tam olarak hissetmenize izin verin."