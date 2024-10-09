Sigara içmek kalp hastalıklarını tetikliyor

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, kalp sağlığının korunmasına yönelik uyarılarda bulundu.

STRESE DİKKAT

Can, "Yoğun stres altında yaşayan hastalarda kalp krizinin tetiklenmesini, ani kalp ölümleri, yaygın damar hastalığı olduğunu, tedaviye cevabının geç olduğunu artık çok sık görmekteyiz. Kronik stres altında yaşayan hastalar kalp krizi geçirmeye aday olarak gözüküyor. Kalp hastalığında sigara içmek intihar etmek anlamına geliyor. Sigara ve sağlıksız besinler hem kalbi vuruyor hem kalp hastalığını şiddetlendiriyor, tetikliyor, altta yatan bir durum varsa daha da kötü hale getiriyor" dedi.

UZMANDAN ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Ayhan Dursun, göz muayenesini çocuk okula başlamadan önce gerçekleştirmenin çocuğun okula adaptasyonuyla ilgili olduğunu söyledi. Dursun, "Okul başarısı düşük çocuklarda görme problemi mutlak düşünülmelidir. Bu sebeplerle okul çağında göz muayenelerin sağlam olduğu düşünülen çocuklarda en az 2 yıl da bir yapılmalıdır" dedi.

DEMİR EKSİKLİĞİ İŞTAHSIZLIĞA NEDEN OLABİLİR

Son yıllarda iştahsızlık vakalarındaki artışın sebepleri arasında beslenme alışkanlıkları olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Karadeniz, "Demir, çinko ve B vitamini eksiklikleri, çocuklarda iştahsızlığa neden olabilir. Demir eksikliği iştahsızlıkla birlikte halsizlik belirtileriyle kendini gösterir" diye konuştu.