Facebook’suz hayat mutluluk getiriyor

YENİ bir araştırmaya göre, Facebook'u devre dışı bırakmak insanın mutluluğunu artırıyor, ancak siyasi gelişmelere yönelik daha az fikir sahibi olunuyor. Fransa'daki Sciences Po Siyasi Araştırmalar Merkezi'ndeki araştırmacılar, 2022 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında 2.200'den fazla kişiyle yaptıkları anket sonucunda, bu durumun siyasi kutuplaşmayı etkilemediğini tespit etti.Royal Society Open Sciencedergisinde yayınlanan araştırma makalesinde, katılımcılara farklı duygularla ilgili anketler uygulandı ve elde edilen bulgular araştırmacıların bir refah endeksi oluşturmasında kullanıldı