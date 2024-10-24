Gençlik iksirini takviye ilaçlarında aramayın! Cildinizi pürüzsüz yapan kolajen içeren besinler

TURUNÇGİLLER

Portakal, limon, greyfurt ve misket limonu gibi turunçgillerden daha yüksek C vitamini içeren çok az yiyecek vardır. C vitamini vücutta kolajenin korunmasına yardımcı olur ve vücudun kendi kolajenini oluşturma sürecinde önemli bir rol oynar.

Kahvaltıda bir bardak taze sıkılmış limon suyu, yarım greyfurt veya şenlikli bir narenciye salatası yapmayı tercih edin, bu lezzetli narenciye yemeklerinin tümü sağlıklı cilt, saç, tırnak, eklem ve daha fazlasını desteklemeye yardımcı olur.