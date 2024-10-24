Gençlik iksirini takviye ilaçlarında aramayın! Cildinizi pürüzsüz yapan kolajen içeren besinler

Doğal kaynaklardan elde edinilen kolajen takviyeleri,cilt,saç ve tırnak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olurken, eklem ağrılarını da hafifletebilir. Sağlıklı bir yaşam için yeterli miktarda kolajen tüketilmelidir. İşte, en iyi kolajen takviyesi hangisi? Eklemler için kolajen besinleri...
BALIK
Yaşlandıkça ve ultraviyole (UV) ışık gibi çevresel faktörlere maruz kaldıkça vücuttaki kolajen üretimi azalmaya başlar. Gıda veya diyet takviyeleri yoluyla kollajen takviyesinin destekleyici bir rol oynayabileceği yer burasıdır.
Doğal olarak kolajen üretmeye gelince balık, başvurabileceğiniz en iyi yiyeceklerden biridir. Bir çalışma, balık kolajeninin, kolajenin en verimli şekilde emilen besin kaynaklarından biri olduğunu buldu.
TURUNÇGİLLER
Portakal, limon, greyfurt ve misket limonu gibi turunçgillerden daha yüksek C vitamini içeren çok az yiyecek vardır. C vitamini vücutta kolajenin korunmasına yardımcı olur ve vücudun kendi kolajenini oluşturma sürecinde önemli bir rol oynar.
Kahvaltıda bir bardak taze sıkılmış limon suyu, yarım greyfurt veya şenlikli bir narenciye salatası yapmayı tercih edin, bu lezzetli narenciye yemeklerinin tümü sağlıklı cilt, saç, tırnak, eklem ve daha fazlasını desteklemeye yardımcı olur.
YUMURTA
Yumurtalarda bulunan prolin, çinko ve kükürt arasında yer alan bu kahvaltı zamanı favorileri, vücutta kollajen oluşumunu destekler.
Çinko çoğunlukla yumurta sarısında bulunurken, prolin ve kükürt büyük ölçüde beyazlarda yoğunlaşmıştır. Bu nedenle yalnızca yumurta beyazı yiyerek diyet kolesterol alımlarını izleyenler bu kolajen artırıcı faydalardan bazılarından hala yararlanabilirler.
KIRMIZI MEYVELER
Çilek, ahududu, acai, yaban mersini, kızılcık veya başka bir lezzetli meyve olsun, bu sulu meyveler kesinlikle kolajen oluşturan C vitamini ile doludur. Bunları tatmanın neredeyse sonsuz sayıda yolu vardır. Smoothie'lerde ve smoothie kaselerinde, yulaf ezmesinde, unlu mamuller, yoğurtlu parfeler, lezzetli salatalar, ev yapımı reçeller ve çok daha fazlası.
KEMİK SUYU
Kemik suyu en bilinen yüksek kolajenli gıdalardan biridir. İşlem çok zaman alıcı olsa da, evde kendi kemik suyunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca tonlarca kemik suyu ürünü mevcut; bu da gıda alışverişi yapanlar için saygın bir marka seçmeyi zorlaştırabiliyor.
BAKLAGİLLER
Fasulye gibi doyurucu baklagiller de dahil olmak üzere kolajen üretimini desteklemek için gereken amino asitleri sağlayan birçok vegan protein kaynağı vardır. Bir dizi kolajen oluşturan amino asit sunmanın ötesinde, barbunya fasulyesi ve beyaz fasulye de dahil olmak üzere birçok fasulye çeşidi aynı zamanda harika bakır kaynaklarıdır.
HAYVAN DERİSİ
Konu kollajen üretimine geldiğinde, et ve balık derisi aslında oyunun kurallarını değiştirebilir. Hayvanın her parçasını her zaman yemesek de kümes hayvanlarının derisi de kolajen içerir ve göz ardı edilmemelidir.
KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ
Kabuklu deniz ürünleri, özellikle istiridye ve istiridye çok etkili kolajen güçlendiricilerdir. Bu tuzlu lezzetler yalnızca kolajen oluşturmaya yönelik çeşitli amino asitlerle dolu olmakla kalmaz, aynı zamanda kolajenin tüm faydalarından yararlanmanıza yardımcı olacak en iyi bakır ve çinko besin kaynaklarından biridir.