Uzmanı uyardı! Ağız gargaralarında hipertansiyon tehlikesi

Dr. Laçin, bazı gargaraların uzun yıllar düzenli kullanılması durumunda hipertansiyon üzerinde olumsuz etkileri olabildiğini, özellikle 40-60 yaş arasındaki bireylerde bu etkilerin daha belirgin hale geldiğini vurgulayarak, "Basit ya da başlangıç seviyesinde bir tansiyon durumu varsa buna 'non-dipper tansiyon' diyorlar. Yani düşük seviyeli bir hipertansiyon. Bu gargaraların düzenli kullanımıyla bu düşük seviyeli hipertansiyonun yükseldiği görülüyor." diye konuştu.

Gargaraların düzenli kullanımının ağızdaki bazı bakterilerin azalmasına neden olduğunu, bunların nitrik oksit adı verilen bir bileşiği salgıladığını anlatan Laçin, bunun tansiyonu düzenlediğini söyledi.