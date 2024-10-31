İşitme Cihazlarında İleri Teknoloji ve Yapay Zekâ Duymer’de

İşitme Cihazlarında Yeni Dönem

Araştırmacıların; yapay zeka teknolojisinden yararlanmanın ve işitme cihazlarını iyileştirmek için kullanmanın daha fazla yolunu aramaya başladığını söyleyen Av. Salih Baz, "İşitme cihazlarının en temel işlevi; konuşma anlaşılırlığını optimize ederek, işitme cihazı kullanıcılarının zorlu dinleme durumlarında rahat bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olmaktır. Şimdi ise işitme cihazlarında geliştirilen yapay zeka teknolojisi yalnızca işitme yeteneklerinde devrim yaratmakla kalmadı, aynı zamanda kullanıcıların yaşam tarzlarını iyileştirmek için benzersiz bir fırsat sağladı" dedi.

Akıllı Asistan

İşitme cihazlarının, makine öğrenimini kullanarak verilere erişme ve nihayetinde onları tahmin etme yeteneğine sahip olduğunu ifade eden Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "Akustik ve biyometrik sensörleri sinyal işleme ile birleştirerek, günümüzde işitme cihazları fiziksel aktiviteyi ve sosyal etkileşimi izleyebilir, dil çevirisi yapabilir, düşmeleri otomatik olarak algılayabilir ve farklı dinleme ortamlarında konuşma anlaşılırlığını iyileştirmenin yanı sıra akıllı bir asistan olarak hizmet edebilir. Saatte 55 milyon kez otomatik ayarlama yapabilme özelliğine sahip son teknoloji akıllı işitme cihazları ortamı analiz ederek farklı ortamlarda işitme cihazının performansını kişiselleştirerek daha rahat bir dinleme ortamı sağlar" diye konuştu.

5 yıl garanti

Duymer İşitme Cihazları Merkezi'nin yurtdışı markalarını Türkiye tek yetkili distribütörü olarak Türkiye genelinde 110'dan fazla şubesi ile hastalarına ulaştırdığını belirten Av. Salih Baz "Ayrıca nano teknolojiye ve ileri teknolojiye sahip işitme cihazlarını Türkiye'ye getirerek tüm hastalarının hizmetine dünya standartları çerçevesinde 5 yıl garanti avantajlarıyla beraber sunuyor" dedi.

Tecrübeli Personel

Tüm işitme cihazlarının bakımlarının Türkiye genelinde Duymer İşitme Cihazları Merkezleri'nin güvencesi altında olduğunu belirten Av. Salih Baz, "Uzman teknik servis kadromuz ve Türkiye genelinde bulunan tam donanımlı 3 işitme cihazları teknik servisimiz ile sizlere dünya standartlarında hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini sağlamak önceliğimizdir. İşitme cihazlarımızın ömür boyu bakım garantileri, teknik servis hizmeti kapsamında tarafımızdan temin edilmektedir. Ayrıca aynı gün yumuşak işitme cihazı kulak kalıpları ve sert işitme cihazı kulak kalıpları teslim edilebilmektedir" dedi

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