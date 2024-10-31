İzmir Ekol Hastanesi Da Vinci Robotik Cerrahi ile Ege Bölgesi’nde Bir İlke İmza Attı

Da Vinci Robotik Cerrahi yöntemiyle gerçekleştirilen vezikovajinal fistül tamiri operasyonunun başarı ile sonuçlandığını belirten Prof. Dr. Orçun Çelik, "Sevinç Başaran Candan, 2024 Şubat ayında başka bir merkezde rahim alınması(histerektomi) operasyonu geçirmiş ve operasyon sonrasında oluşan nadir bir komplikasyon nedeniyle mesane ve vajina arasında bir delik (fistül) meydana gelmiş. Bu delik yüzünden de yaşantısına sonda ile devam etmek zorunda kalmış. Ancak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğinden ve sondasız bir şekilde yaşantısına devam edebilmek için tedavi olmak üzere hastanemize başvuran Sevinç Hanım'a bir ay önce Da Vinci Robotik Cerrahi ile vezikovajinal fistül tamiri operasyonu yaptık. Bu operasyon, mesane ve vajina arasında oluşan bir delik nedeniyle uzun süredir sondalı yaşam süren hastamıza yeniden normal hayatına dönmesini sağladı. Operasyon sonrası hastamızın birinci ayında sondasını çıkardık ve hastamız normal hayatına kaldığı yerden devam etmeye başladı" şeklinde konuştu.

Robotik Cerrahi İle Hayata Yeniden Başlangıç

Vezikovajinal fistül operasyonu geçiren Sevinç Başaran Candan süreci şu sözlerle anlattı," 6-7 aydır hayatım çok kötü bir hale gelmişti. Hiçbir sosyal yaşantım kalmamıştı. Uzun araştırmalar sonucunda Ekol Hastanesi'ni ve Orçun hocamı duyunca doğrudan buraya geldim. Orçun Çelik ile görüşmenin ardından ameliyat olmaya karar verdim. Orçun hocam bana ameliyatı çok net ve açık bir şekilde anlattı. Da Vinci Robotik Cerrahi seçeneği de benim karar sürecimi hızlandırdı. Bir ay önce ameliyatımı oldum ve bugün artık yeniden sondasız bir hayata başlıyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

İleri Teknoloji ve Da Vinci Robotik Cerrahinin Avantajları

İzmir Ekol Hastanesi'nin sağladığı ileri teknoloji ve uzman ekipleri sayesinde, birçok hastaya hayat kalitesinin yeniden kazandırıldığını ifade eden Prof. Dr. Orçun Çelik, "Jinekolojik operasyonlardan sonra %1-2 oranında meydana gelen bir komplikasyon olan vezikovajinal fistül, hastaların yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürmektedir. Bu tür operasyonlarda, Da Vinci Robotik Cerrahi ile diğer tedavi yöntemlerine kıyasla daha yüksek başarı oranlarına ulaşabiliyoruz. Da Vinci Robotik Cerrahi, kliniğimizde özellikle kanser cerrahilerinde yaygın olarak kullanılmakta ayrıca böylesine nadir komplikasyon vakalarında da büyük kolaylık ve konfor sağlamaktadır. Ege Bölgesi'nde ilk defa Da Vinci Robotik Cerrahi ile vezikovajinal fistül tamiri operasyonunu gerçekleştirdiğimiz için ayrıca çok sevinçliyiz" dedi.

Sanal Anjiyo (Anjiyo BT) Şimdi Ekol'de

Ekol Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Ömer Şenarslan, günümüzde kalp ve damar hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisi için kullanılan yeni teknolojilerden biri olan sanal anjiyo yöntemi hakkında bilgi verdi.

Kalp Krizi Riskinin Önceden Tespiti İçin Çok Önemli

" Eğer hastanın hipertansiyonu, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, ailesinde kalp krizi geçirmiş hastalar varsa bu hasta gruplarını koroner BT için önceden değerlendiriyoruz" diyen Uzm. Dr. Ömer Şenarslan, " Bu hastaları atlamamak için orta riskli olan, aslında kalp krizi geçirmeyecekmiş gibi gözüken ancak risk faktörü de olan hastalara koroner BT öneriyoruz. Eğer hastanın gizli bir kalp damar hastalığı varsa burada saptayabiliyoruz. Tansiyonunuz, kolesterolünüz yüksekse, sigara içiyorsanız, şeker hastalığınız varsa, ailenizde erken yaşta kalp krizi geçiren birileri varsa kardiyolojik muayenelerinizi ihmal etmeyin" diye konuştu.

Sanal Anjiyo Nedir?

Sanal anjiyografinin aslında bir koroner tomografi yöntemi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ömer Şenarslan, " Herhangi bir organınızın tomografi çekilmesi gibi koroner arterlerde de tomografi çekilebilir. Koroner arterler 1-5 mm arasında çok küçük borucuklardır. Kalp hareketli bir organdır. Kalbin hareketli olması aslında koroner arterlerin tomografisinin çekilmesini oldukça zorlaştırır. Teknolojinin gelişmesi ve özel BT cihazlarıyla birlikte bu işlemler başarı ile yapılabilmektedir" dedi.

Kısa Sürede Tamamlanır

Sanal anjiyografi işleminin 2-3 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Ömer Şenarslan, " Hasta rahat bir şekilde gelip sadece damar yolunun açılmasıyla anjiyografisi çekilebilmektedir. Koroner anjiyografi ile aynı şekilde aynı duyarlılıkta görüntüler alınabilir. Hasta konforu dışında hekime koroner anjiyografiden farklı olarak koroner arterler hakkında daha farklı bilgiler verir. Darlık yapan bir plak varsa bu plağın özellikleri hakkında bilgi verir. Aynı zamanda girişimsel kardiyoloğa eğer damarı açılması gerekiyorsa ona bir fikir verir ve önceden anjiyografi işlemi için hazırlanmasını sağlar" diye konuştu.

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