Dubai çikolatası yerine kıyılmış bezelye yemeyin

Son dönemde sosyal medyanın da etkisi ile patlama yaşayan uzman isimlerden kritik uyarılar geldi. Bu çılgınlığının artık durdurulması gerektiğini belirten uzmanlar, kilosu 4 bin liraya kadar ulaşan Dubai çikolatasının çocuklarda lüks tüketim çılgınlığına yol açtığını söyledi.

'ÇOĞU KALİTESİZ'

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, Dubai çikolatasının yok sattığını söyleyerek, "Çocuklar bu reklamlardan çok etkileniyor. Tüketim çılgınlığı oluyor. Bu kadar pahalı ve ilgi gören ürün olunca hemen piyasaya sahteleri, kalitesizleri çıkmaya başladı. Üstelik bunların kaliteli olup olmadığını anlamak da zorlaşıyor. Bir dönem baklavaların içine konulan kıyılmış bezelyeler yine gündeme gelebilir. Tüketicileri bu konuda uyarıyoruz, Dubai ismine kanıp kıyılmış bezelye yemeyin" ifadelerini kullandı.