Yanlış pişirme yöntemiyle makarnada gizli kalori tuzağı! Kilo aldırmayan makarna tarifi

Makarna, genellikle pirinç ve ekmekle birlikte gruplandırılan sevilen bir karbonhidrat temel gıdasıdır. Ancak kilo verme eğilimleri değiştikçe, karbonhidratları ortadan kaldırmanın kilo vermenin anahtarı olup olmadığı sorusu tartışmalı olmaya devam ediyor. Sunday Times'a konuşan bir uzman, makarnanın kilo alımına neden olmaktan ziyade kilo vermeye yardımcı olabileceğini öne sürdü.
SAĞLIKLI HALE GETİRMENİN YOLU
Diyet uzmanı Giulia Crouch, makarnayı daha sağlıklı hale getirmenin en iyi yollarından birinin, soğuduktan sonra tekrar ısıtmak olduğunu, bunun birden fazla porsiyon hazırlayanlar için yaygın bir uygulama olduğunu öne sürdü. 2020 tarihli bir çalışma, bu makarna pişirme ve ardından soğutma yönteminin yapısını değiştirdiğini ve onu bağırsak bakterilerine fayda sağlayan bir "dirençli nişastaya" dönüştürdüğünü gösterdi.
Soğutulmuş makarna tekrar ısıtıldığında, tabakta daha da dirençli nişasta oluşur. Dahası, Minnesota Üniversitesi'nin 2023 tarihli bir araştırması, makarnanın "genel olarak vücut ağırlığı veya vücut kompozisyonuyla ilişkili olmadığını ve BMI veya karın obezitesiyle ters orantılı olabileceğini" keşfetti.
Bu ters ilişki, bu araştırmaya dayanarak, makarnanın dengeli bir diyete dahil edildiğinde kilo alımından ziyade kilo kaybına katkıda bulunabileceğini gösteriyor.
BASİT BİR HATA KİLO ALDIRIYOR
Kişisel antrenör Tom Hull ise basit bir pişirme hatasından bahsetti. Hull, samimi bir TikTok videosunda her şeyin porsiyon kontrolüne dayandığını açıkladı. Paket üzerindeki tek bir porsiyonda ne kadar makarna olduğunu gördüğünüzde, birçok kişinin bunun kurutulmuş mu yoksa pişmiş makarna mı olduğunu bilmediğini söyledi.
Tom, insanlara bunu nasıl yapacaklarını göstererek şöyle açıkladı: "Burada paketin üzerinde 75 gr kuru makarnanın genellikle 180 gr pişmiş makarna ürettiğini göreceksiniz. Muhtemelen o kısmı okumuyorsunuz ve doğrudan 180 gr'ın 286 kalori olduğu kısmına atlıyorsunuz. Daha sonra buna benzeyen 180 gr döküyorsunuz ve oldukça fazla, ve evet, 286 kalori için fena değil diye düşünüyorsunuz ve sonra pişiriyorsunuz. Ama bunun yerine henüz pişmediği için 75 gr dökmeniz gerekiyor ve bu da buna benziyor."
PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Videoda, tarttığı iki porsiyon boyutunu karşılaştırıyor ve servis edilen yiyecek miktarında önemli bir fark var. Makarnayı yanlış pişirdiğinizde, Tom yemeğin porsiyon başına 600 kaloriye kadar çıktığını söyledi.
Sonuçta, kilo vermeye çalışıyorsanız, yapmak isteyeceğiniz son şey çok fazla makarna yemektir. Bu ipucunu dikkate alarak, yiyecek porsiyonlarınız çok daha fazla kontrol altına alınmalıdır.
KİLO ALDIRMAYAN MAKARNA TARİFİ
Kilo aldırmayan bir makarna tarifi için daha sağlıklı malzemeler ve yöntemler kullanabilirsiniz. İşte düşük kalorili bir makarna tarifi:
Zeytinyağlı Sebzeli Tam Buğday Makarna
Malzemeler:
100 gram tam buğday makarna
1 adet kabak
1 adet havuç
1 adet kırmızı biber
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
Taze fesleğen veya maydanoz (isteğe bağlı)
YAPILIŞI:
Makarna Pişirme: Bol tuzlu su kaynatın. Tam buğday makarnayı ekleyin ve paket üzerindeki talimatlara göre pişirin. Al dente kıvamında olmasına dikkat edin.
Sebzeleri Hazırlama: Kabak, havuç ve kırmızı biberi küçük küpler halinde doğrayın. Sarımsağı ince doğrayın.
Sebzeleri Soteleme: Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Sarımsağı ekleyip birkaç saniye kavurun. Ardından doğradığınız sebzeleri ekleyin ve yumuşayana kadar soteleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
Makarnayı Karıştırma: Pişen makarnayı süzün ve sebzelerin bulunduğu tavaya ekleyin. İyice karıştırarak birkaç dakika daha pişirin.
Servis: İsterseniz taze fesleğen veya maydanoz ile süsleyerek sıcak servis yapın.
Bu tarif, sağlıklı sebzeler ve tam buğday makarna ile dengeli bir öğün sunar. Düşük kalorili ve besleyici bir alternatif arıyorsanız harika bir seçim!.