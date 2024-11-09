Kahvenizin tazeliğini koruyun! Kahvenizi nasıl saklamalısınız?

KAHVEYİ SAKLAMANIN EN İYİ YOLU NEDİR?

Kahvenizi hava geçirmez bir kapta, serin, kuru bir yerde ve doğrudan güneş ışığından uzak tutmalısınız. Amaç, kahveyi nem, hava sıcaklığı, ışık ve oksijen gibi onu daha çabuk bayatlatan her şeyden korumaktır. Kahvenin kalitesini korumak için uygun depolama çok önemli.

Öğütülmüş kahve nasıl saklanırsa saklansın kahve çekirdeklerinden daha çabuk bayatlar çünkü öğütülmüş kahvenin daha büyük yüzey alanı kahvenin daha fazla kısmının havaya maruz kalması anlamına gelir. Çekirdek kahvenin havaya karşı öğütülmüş kahveden daha doğal bir bariyeri vardır ve lezzetini daha uzun süre boulmadan korur.