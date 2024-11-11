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Haberler Sağlık Soğanı ve sarımsağı sofranızdan eksik etmeyin! Kış hastalıklarına birebir

Soğanı ve sarımsağı sofranızdan eksik etmeyin! Kış hastalıklarına birebir

Kış mevsimine girilirken hastalıklar da artmaya başladı. Uzmanlar mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan koruyacak besinlerin muhakkak tüketilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Özellikle sarımsak, soğan ve C vitamini içeren portakal, mandalina gibi besinler hastalıklardan korunmada tüketilmesi gereken besinler arasında bulunuyor.

İHA
Soğanı ve sarımsağı sofranızdan eksik etmeyin! Kış hastalıklarına birebir

Diyetisyen Gizem Güneş, nezle halsizlik ve yorgunluktan etkilenmemek için yapılması gerekenleri açıkladı. Diyetisyen Gizem Güneş, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için sarımsak ve soğanı sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Soğanı ve sarımsağı sofranızdan eksik etmeyin! Kış hastalıklarına birebir

Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Havaların soğumasıyla birlikte bir çok kişide nezle halsizlik yorgunluk gibi belirtiler baş gösteriyor. Bu belirtilerin altında çoğu zaman dengesiz ve düzensiz beslenme mevsim değişikliği stres gibi faktörler yer alıyor. Bunlar gibi çevresel etmenlerden etkilenmemek için neler yapmalıyız. Nasıl beslenmeliyiz. Bunlardan bahsedeceğim.

Soğanı ve sarımsağı sofranızdan eksik etmeyin! Kış hastalıklarına birebir

Bağışıklık sistemimizin zayıflamasıyla birlikte vücudumuz hastalıklara aşık hale geliyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinler nelerdir derseniz öncelikle kış aylarında sarımsak ve soğanı soframızdan eksik etmiyoruz. Bunun dışında gene baharatlardan zencefil zerdeçal gibi baharatları yemekleri çorbalarımıza salatalarımıza ekleyerek soframızda bulunduralım.

Soğanı ve sarımsağı sofranızdan eksik etmeyin! Kış hastalıklarına birebir

C vitamini içeren turunçgiller portakal, mandalina gibi bunlarında önemi olan saati. Saatlerinde tüketilmesi önemli. Sabah saatlerinde tükettiğimiz portakal mandalina greyfurt gibi turunçgillerle bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Onun dışında karaciğer dostu kış sebzelerinden bahsedelim. Lahana, pırasa, karnabahar gibi karaciğer dostu kış sebzeleri. Bunlarında sofralarımıza ekleyelim"

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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