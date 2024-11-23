Büyüme ağrısını iyi tanıyın

Pediatrist Uzm. Dr. Gamze Avcı, D vitamini, folik asit, demir, kalsiyum ve magnezyum, B12 gibi vitamin ve minerallerin eksiklikleri çocuklarda görülen yaygın kas-iskelet sistemi ağrılarının nedenlerinden biri olduğunu belirtti. Büyüme ağrısının çocukluk çağında tekrarlayan kas-iskelet ağrısı şikayetinin sıklıkla karşılaşılan bir sebebi olduğunu söyleyen Pediatrist Gamze Avcı, bu ağrıların özellikle akşamüzeri ve geceleri ortaya çıktığına dikkat çekti. D vitamini, folik asit, demir, kalsiyum ve magnezyum, B12 gibi vitamin ve minerallerin eksikliklerinin de çocuklarda görülen yaygın kas-iskelet sistemi ağrılarının nedenlerinden biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Avcı, "Ağrı tek taraflı ve sürekli ise, gece yerine gündüzleri daha fazla oluyorsa, eklem üzerinde şişlik sertlik ve kızarıklık varsa büyüme ağrısı dışında bir neden söz konusudur, atlanmamalıdır" diye konuştu.