Kalsiyum eksikliğine dikkat! Kalp hastalıklarına davetiye çıkarıyor

Kalsiyum eksikliğinin uzun süre ihmal edilmesinin bazı hastalıklara davetiye çıkarabileceği uyarısında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğba Yetim, "Kalsiyum eksikliğine bağlı olarak kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi, özellikle yaşlı bireylerde osteoporoz açısından ciddi risk oluşturur. Ayrıca, osteomalaziye yol açarak kemiklerin yumuşaması, kas zayıflığı ve ağrılara yol açabilir. Bunun dışında, zamanla kalp ritmi bozukluklarına dahi neden olabilir" dedi.

Kalsiyum eksikliğinin, vücutta yeterli miktarda kalsiyum bulunmaması durumu olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğba Yetim, "Kalsiyum kemik sağlığı, kas fonksiyonu, kanın pıhtılaşması ve sinir iletimi gibi birçok önemli işlev için gereklidir. Eksiklik, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir" diye konuştu.