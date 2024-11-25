Şiddetli baş ağrısına dikkat! Görme bozukluğuna yol açabilir

Baş ağrılarının türüne göre belirtilerinin de değiştiğini vurgulayan Algoloji Uzmanı Dr. Navid Atarod, "Gerilim tipi baş ağrısı genellikle başın her iki yanında baskı hissi yaratır. Migren zonklayıcı ağrıya, bulantıya ve ışığa karşı hassasiyete neden olabilir. Küme baş ağrıları ise genellikle göz çevresinde şiddetli ağrıyla birlikte göz yaşarması ve kızarıklık yapar. İkincil baş ağrılarında ise şiddetli ve dayanılmaz baş ağrıları ortaya çıkar. Bazen görme bozukluğu, konuşma bozukluğu, güçsüzlük, bilinç bulanıklığı, ateş ve durmayan bulantı ve kusma bu ağrılara eşlik edebilir" dedi.

Baş ağrısının kafa bölgesinde hissedilen ağrı ya da rahatsızlık hissi olduğunu söyleyen Algoloji (Ağrı Ünitesi) Uzmanı Dr. Navid Atarod, bu ağrıları birincil baş ağrıları (migren, gerilim tipi) ya da altta yatan ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olan ikincil baş ağrılar şeklinde sınıflandırıldığını vurguladı.