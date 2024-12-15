Doğal yollarla PKOS’u yönetin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem diyor ki...

Polikistik Over Sendromu (PKOS), kadınlarda sıkça karşılaşılan ve hormon dengelerini etkileyen bir rahatsızlıktır. PKOS, yumurtalıklarda kistler oluşması, düzensiz adet görme, aşırı tüylenme (hirşutizm) ve akne gibi belirtilerle kendini gösterir. PKOS'un nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık, insülin direnci, çevresel faktörler ve hormonal dengesizliklerin birleşimiyle ortaya çıkabildiği düşünülüyor. PKOS'lu kadınlar genellikle aşırı androjen hormonları (erkeklik hormonları) üretir. Bu da tüylenme, akne ve adet düzensizlikleri gibi sorunlara yol açar. Ayrıca, PKOS'un psikolojik etkileri de oldukça fazladır. Depresyon, anksiyete ve düşük benlik saygısı gibi duygusal zorluklar, hastalığın seyrini daha da zorlaştırabilir.

EGZERSİZ DE YAPILMALI

PKOS'un tedavisinde sağlıklı beslenme büyük bir rol oynar. Obezite, insülin direnci, hipertansiyon ve metabolik sendrom gibi sorunlarla doğrudan ilişkili olan bu hastalıkta, sağlıklı bir diyet PKOS belirtilerini hafifletebilir ve hastalığın yönetilmesine yardımcı olabilir. Akdeniz diyeti, PKOS'lu bireyler için özellikle önerilen bir beslenme şeklidir. Zeytinyağı, taze sebze ve meyveler, tam tahıllar gibi besinler hem genel sağlık için hem de hormon dengesinin sağlanmasında etkilidir. Ama dönem dönem kilo kontrolünün sağlanması için ketojenik diyet uygulamaları da planlanabilir. PKOS'lu bireylerde vücut ağırlığının %5-10 oranında azalması, hormon seviyelerinde oldukça ciddi iyileşmeler sağlayabilir. Bu nedenle, dengeli bir diyetin yanı sıra düzenli egzersiz yapmak da büyük önem taşır. Ayrıca, basit karbonhidratlar yerine glisemik indeksi düşük kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir.Bu, insülin seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

VİTAMİN VE MİNERALLER

PKOS'lu bireylerin, özellikle D vitamini, kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) gibi mineralleri yeterli seviyelerde almaya özen göstermeleri gerekir. Yapılan araştırmalara göre, D vitamini seviyesi düşük olan kadınlarda PKOS belirtileri daha belirgin olabiliyor. Ayrıca, inositol adı verilen bir bileşen de hormonları düzenleyerek yumurtlama sürecine yardımcı olabilir. Yapılan araştırmalarda PKOS'lu kadınlarda, myo-inositol ve d-chiro inositol kombinasyonunun, insülin duyarlılığını artırarak, yumurtlama süreçlerini iyileştirdiği ve testosteron seviyelerini düşürebildiği gözlenmiştir.

BİTKİSEL DOĞAL DESTEKLER

PKOS tedavisinde bitkisel destekler de önemli bir yer tutar. Birçok bitki, hormon seviyelerini düzenlemek ve PKOS'un belirtilerini hafifletmek için etkili olabilir. İnositol, bazı besinlerde doğal olarak bulunan bir bileşiktir. Özellikle yulaf, esmer pirinç gibi tam tahıllar, nohut, mercimek gibi bakliyatlar, portakal, greyfurt gibi meyveler ve kabak çekirdeği, fındık gibi kuruyemişlerde yer alır. Ancak, vücuttaki inositol ihtiyacını tam anlamıyla karşılamak için inositol takviyesi de kullanılması gerekebilir. Ayrıca hayıt veya iffet otu olarak da bilinen bitki yumurtalık kistlerinin oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Zerdeçal yumurtlama sürecini iyileştirmeye ve hormon seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Meyan kökü de anti-androjenik özelliklere sahip olup, tüylenmeyi azaltmaya ve androjen seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Keten tohumu androjen seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve adet döngüsünü düzenlemeye destek sağlayabilir. Ayrıca, rezene, nar, tarçın gibi bitkiler de hormon dengesini sağlamada ve PCOS semptomlarını hafifletmede yardımcı olabilecek diğer doğal destekler arasında yer alır. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, PKOS'un tedavisinde kritik öneme sahiptir. Düzenli egzersiz yapmak, stres yönetimi sağlamak ve yeterli uyku, hormonların düzenlenmesine yardımcı olabilir. PKOS'lu bireylerde hormonal dengesizlikleri daha da kötüleştirebileceği için, stresin yönetilmesi de önemli bir tedavi yöntemidir. Polikistik Over Sendromu (PKOS), yaşam kalitesini etkileyebilecek karmaşık bir hastalık olsa da, doğru beslenme, yaşam tarzı değişiklikleri ve bitkisel desteklerle yönetilebilir.

Düzenli olarak uygulanan sağlıklı alışkanlıklar, hormon seviyelerini dengelemeye, kilo kontrolünü sağlamaya ve genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir. PKOS ile yaşayan kadınların, tedavi sürecinde bir diyetisyen ve doktor takibinde olunması oldukça önemlidir. Planlanan beslenme ve tedavinin kişinin bireysel ihtiyaçlarına uygun olması oldukça önemlidir.