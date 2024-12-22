Kalp doktorundan tek yumurta ikizlerine uyarı: Mutlaka kontrol ettirin

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, ikizi olan kişilerin birinde kalp hastalığı varsa diğer ikizinin de kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.
Altay, AA muhabirine, kalp krizlerinin bir kısmının genetik bir kısmının ise edinsel olduğunu söyledi.
Risk faktörü olan kişilerin kalp kontrolü açısından daha özenli olması gerektiğini ifade eden Altay, "Tek yumurta ikizi hastalarla karşılaşıyoruz. Birinde kalp hastalığı görüyorsak genetik olabilme ihtimalinden dolayı ikizine de kendinizi kontrol ettirin diyoruz." dedi.