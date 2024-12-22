Telefonla yatağa gidenlerden misiniz? Uzman isim uyardı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, akıllı telefonlarla yatağa gitmenin uyku sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.
Uyku sağlığı üzerine araştırmalar yapan Öztürk, AA muhabirine, akıllı telefonların uyku sağlığını bozabilen farklı etkilerinin bulunduğunu söyledi.
Gece yatmadan önce akıllı telefon ekranına bakmanın uyku kaçırdığını belirten Öztürk, yatakta telefonla zaman geçirmenin, uyku hormonu salgılanmasının önüne geçtiğini vurguladı.