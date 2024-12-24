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Haberler Sağlık Limon kabuklarını pencere kenarına koyun! Etkisine çok şaşıracaksınız

Limon kabuklarını pencere kenarına koyun! Etkisine çok şaşıracaksınız

Yüksek miktarda C vitamini barındıran limonun faydaları saymakla bitmiyor. Kilo vermekten bağışıklığı güçlendirmeye kadar pek çok alanda faydası olan limon, kullanım alanları ile evde de hayatı kolaylaştırıyor. İşte limonu ve kabuklarını değerlendirebileceğiniz alanlar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Limon kabuklarını pencere kenarına koyun! Etkisine çok şaşıracaksınız

1- SİNİRLERI YATIŞTIRIR, KAYGIYI AZALTIR
Narenciye aroması sinir sistemini yatıştırır, kaygıyı azaltır ve zor bir günün ardından gerginliği gidermeye yardımcı olur. Yatağınızın başına koyacağınız bir limon veya limon esanslı bir yağ da tercih edebilirsiniz.

2- KONSANTRASYON VE DİKKATİ ARTIRIR
Limonun bir başka şaşırtıcı özelliği daha vardır. Her gün aromasını teneffüs eden kişinin konsantrasyonu yükselir. Zihinsel aktiviteleri ve hafızası da gelişebilir. Özellikle iş yerindeki odanızda veya masanızda limon esansı bulundurabilirsiniz. Evde çalıştığımız bu günlerde konsantre olabilmek daha da önem kazandı. Bu sebeple çalışma odanızda mutlaka limon kokusu olsun.

Limon kabuklarını pencere kenarına koyun! Etkisine çok şaşıracaksınız

3- HAVAYI TEMİZLER
Limon sadece hoş bir aromaya sahip olmakla kalmaz aynı zamanda antibakteriyel özelliklere de sahiptir. Odada bulunan havayı temizlemeye yardımcı olur ve daha iyi hale getirir.

4- KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR
Birçok insan yüksek tansiyon sorunundan mustariptir. Limon burada da bir başka özelliğini göstererek, iyileştirici etkide bulunur. Sadece yemek değil, kokusu bile kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Limon kabuklarını pencere kenarına koyun! Etkisine çok şaşıracaksınız

5- BÖCEKLERDEN KORUR

Karıncalar, sivrisinekler ve diğer böceklerin limon kokan bir evde kalmaları pek de olası değildir. Böceklerden korunmak için kimyasal ilaçlara para vermenize gerek yok. Limon bu konuda en etkili çözüm olabilir. Hatta daha da büyük bir etki için karanfilleri limon içine koyun.

Limonun ve karanfilin keskin kokusu sivrisinekleri rahatsız edecek ve sizi rahatsız etmekten vazgeçecektir. Ayrıca limon kabuklarını kesip pencere ve kapı eşiklerine koyarsanız haşerelerden ilaçsız bir şekilde evinizi korursunuz.

Limon kabuklarını pencere kenarına koyun! Etkisine çok şaşıracaksınız

6- DOĞAL TEMİZLEYİCİ OLARAK KULLANILIR

Limon, cam, ayna, halı ve koltuk temizliğinde de oldukça etkilidir. Metal yüzeylerin temizliğinde, lavabo ve musluk başlarını temizlerken, küvet ve duşakabinin temizliğinde, ayrıca tuvalet temizliğinde de limon suyunun gücünden faydalanabilirsiniz.

7- KEPEĞİ VE SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER
Saçlara uygulandığında vücudu serinletir ve baş ağrısına iyi gelir. Saç derisine sürülen limon suyu, kepeği ve saç dökülmelerini önler. Saçınıza parlaklık verir.

8- CİLDE PARLAKLIK VERİR
Doğal bir antiseptik olan limon suyu, güneş yanıklarının izini azaltmada rol oynar. Limonlu su içmek cilde parlaklık verir.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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