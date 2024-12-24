Limon kabuklarını pencere kenarına koyun! Etkisine çok şaşıracaksınız

1- SİNİRLERI YATIŞTIRIR, KAYGIYI AZALTIR

Narenciye aroması sinir sistemini yatıştırır, kaygıyı azaltır ve zor bir günün ardından gerginliği gidermeye yardımcı olur. Yatağınızın başına koyacağınız bir limon veya limon esanslı bir yağ da tercih edebilirsiniz.

2- KONSANTRASYON VE DİKKATİ ARTIRIR

Limonun bir başka şaşırtıcı özelliği daha vardır. Her gün aromasını teneffüs eden kişinin konsantrasyonu yükselir. Zihinsel aktiviteleri ve hafızası da gelişebilir. Özellikle iş yerindeki odanızda veya masanızda limon esansı bulundurabilirsiniz. Evde çalıştığımız bu günlerde konsantre olabilmek daha da önem kazandı. Bu sebeple çalışma odanızda mutlaka limon kokusu olsun.