Doğru koşullarda saklanmayan vitaminlere dikkat! Şifa yerine zehir olabilir

İlaçların etkinliğini kaybetmemesi için mutlaka kullanma talimatı ve kutusunun üzerinde belirtilen koşullara göre saklanması gerektiğini vurgulayan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ecza dolabı ya da camlı bir dolapta saklanması gerektiğini kaydetti.

İlaçların etkinliğini kaybetmemesi için mutlaka kullanma talimatı ve kutusunun üzerinde belirtilen koşullara göre saklanması gerektiğini vurgulayan Saydan, ecza dolabı ya da camlı bir dolapta saklanması gerektiğini kaydetti.

Bu dolabın da kuytu, serin, rutubet olmayan, güneş görmeyen bir yere konulması gerektiğine işaret eden Saydan, "Eğer 'oda sıcaklığında saklayınız' ibaresi mevcutsa güneş görmeyen, serin, nemli olmayan ve sıcaklığı 25 dereceyi geçmeyen yerlerde ilaçlarınızı kendi ambalajlarında saklayınız. En önemlisi çocukların uzanıp alamayacağı yüksekliğe konulmalı ve mümkünse kilitlenmeli. Rutubetli sıcak yerlerden de ilaçları uzak tutmak gerekir." uyarısında bulundu.

İlaçların hem karışmaması hem de ışıktan korunması açısından kutusunda tutulması gerektiğinin altını çizen Saydan, ilaçların, etkileşime uğrayabileceği diğer besin ve maddeler, yan etkileri, çiğnenerek, bölünerek veya suda çözülerek kullanılıp kullanılamayacağı konusunda mutlaka eczacıya danışılması gerektiğini ifade etti.