Dikkat çeken araştırma! İçilen her sigara ömürden 20 dakika kısaltıyor

İngiltere'deki University College London'dan (UCL) araştırmacılar, içilen her bir sigaranın insanın ortalama yaşam süresini yaklaşık 20 dakika kısalttığını tespit etti.

The Guardian gazetesinin haberine göre, UCL'den araştırmacılar, 1951'de başlayan British Doctors Study ve 1996'dan bu yana kadın sağlığını araştıran Million Women Study adlı çalışmaların son verilerini inceledi.

Araştırmacılar, bu veriler ışığında içilen her bir sigaranın, ömür süresini yaklaşık 20 dakika kısaltabileceğini belirledi. Buna göre, 20 adet sigara içeren her paket, yaşam süresini yaklaşık 7 saat azaltıyor.