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Haberler Sağlık Dikkat çeken araştırma! İçilen her sigara ömürden 20 dakika kısaltıyor

Dikkat çeken araştırma! İçilen her sigara ömürden 20 dakika kısaltıyor

İngiltere'de bir üniversitede yapılan araştırma içilen her bir sigaranın, ömür süresini yaklaşık 20 dakika kısaltabileceğini belirledi. Sigarayı bırakmayanların ise yaşam sürelerinden ortalama 10 yıl kaybettiği belirtildi.

AA

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Dikkat çeken araştırma! İçilen her sigara ömürden 20 dakika kısaltıyor

İngiltere'deki University College London'dan (UCL) araştırmacılar, içilen her bir sigaranın insanın ortalama yaşam süresini yaklaşık 20 dakika kısalttığını tespit etti.

The Guardian gazetesinin haberine göre, UCL'den araştırmacılar, 1951'de başlayan British Doctors Study ve 1996'dan bu yana kadın sağlığını araştıran Million Women Study adlı çalışmaların son verilerini inceledi.

Araştırmacılar, bu veriler ışığında içilen her bir sigaranın, ömür süresini yaklaşık 20 dakika kısaltabileceğini belirledi. Buna göre, 20 adet sigara içeren her paket, yaşam süresini yaklaşık 7 saat azaltıyor.

Dikkat çeken araştırma! İçilen her sigara ömürden 20 dakika kısaltıyor

Çalışma kapsamında araştırmacılar, günde 10 sigara içen bir kişinin, 1 Ocak'tan itibaren sigarayı bırakması halinde 8 Ocak'a kadar yaşam süresinin 1 gün kısalmasının önüne geçebileceğini tespit etti.

Buna göre, bu kişi, sigara içmemeyi sürdürdüğü takdirde 5 Şubat'ta yaşam süresinin 1 hafta, 5 Ağustos'ta 1 ay kısalmasının önüne geçebilir. Bu da 1 yılda yaşam süresinin 50 gün kısalmasının engellenebileceği anlamına geliyor.

Dikkat çeken araştırma! İçilen her sigara ömürden 20 dakika kısaltıyor

SİGARA, YAŞLILIK YILLARINDAN DEĞİL, ORTA YAŞTAKİ SAĞLIKLI YILLARDAN GÖTÜRÜYOR
Araştırma yazarlarından Sarah Jackson, yaptığı açıklamada "Sigarayı bırakmayanlar, yaşam sürelerinden ortalama 10 yıl kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Jackson, "Bazı insanlar, yaşlılığın kronik hastalıklar ya da engellilikle geçtiği gerekçesiyle hayatlarının birkaç yılını kaçırmanın önemli olmadığını düşünüyor. Ancak sigara içmek, hayatınızın sağlıksız dönemlerini kısaltmıyor. Orta yaşlardaki sağlıklı yıllarınızdan götürüyor." diye konuştu.

Araştırma bulguları "Journal of Addiction" adlı dergide yayınlandı.

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